Майкла Джексона знову звинуватили у насильстві над дітьми

Четверо дорослих братів і сестер подали позов до спадщини американського співака Майкла Джексона, звинувативши його у сексуальному насильстві над ними в дитинстві та у втягуванні в сексуальну експлуатацію.

Позов подали брати Едвард, Домінік і Альдо Кашіо, а також їхня сестра Марі-Ніколь Порте 27 лютого до федерального суду штату Каліфорнія. У заяві стверджується, що артист протягом більш ніж десяти років нібито систематично вчиняв сексуальні злочини щодо них, починаючи з того часу, коли деяким із них було лише сім або вісім років, пише Radar Online.

Позивачі стверджують, що познайомилися зі співаком через свого батька, який працював у розкішному готелі, де той часто зупинявся.

У позові відповідачами також зазначені компанія "Компанія Майкла Джексона", а також кілька осіб, пов’язаних зі спадщиною співака, його трастовим фондом і продюсерськими компаніями.

У документі містяться обвинувачення у втягуванні неповнолітніх у сексуальну експлуатацію, недбалості, навмисному заподіянні емоційної шкоди, неналежному підборі персоналу, шахрайстві та порушенні договірних зобов’язань. Позивачі вимагають компенсаційні та штрафні відшкодування, однак конкретну суму не називають.

За словами їхнього адвоката Говарда Кінга, родина вирішила подати позов, незважаючи на погрози фінансових втрат і публічні звинувачення у шантажі з боку представників спадщини співака.

Юрист заявив, що його клієнти прагнуть не лише отримати справедливу компенсацію за більш ніж десятиліття ймовірного насильства, а й сподіваються, що їхній крок заохотить інших можливих постраждалих або свідків розповісти про подібні випадки.

У позові зазначається, що співак нібито завоював довіру родини подарунками та фінансовою підтримкою, після чого поступово ізолював дітей від інших дорослих. Позивачі стверджують, що їх пригощали алкоголем і наркотичними речовинами, показували порнографічні матеріали та вчиняли щодо них насильство протягом тривалого часу.

За їхніми словами, це відбувалося у різних місцях, зокрема на ранчо Неверленд, під час світових гастролей співака та в інших локаціях у США і різних країнах світу.

Представник спадщини Джексона, адвокат Марті Сінгер, назвав позов "відчайдушною спробою отримати гроші" та "юридичною тактикою", спрямованою на отримання сотень мільйонів доларів від спадщини та компаній співака.

Зазначимо, що у 2005 році Майкл Джексон уже поставав перед судом за звинуваченнями у розбещенні неповнолітнього та змові, однак суд присяжних виправдав його за всіма десятьма пунктами обвинувачення через нестачу переконливих доказів. Співак помер у 2009 році.

