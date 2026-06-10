13 жінок звинуватили в насильстві відомого співака та актора: що про це відомо

Французького співака та актора Патріка Брюеля 13 жінок звинуватили у насильстві, домаганнях і зґвалтуванні. Артиста затримали.

За даними прокуратури Парижа, розслідуються інциденти, що могли статися у 1990–2010-х роках. Про це пише видання Franceinfo з посиланням на інформацію від прокуратури.

Патріка Брюеля затримали

Звинувачення проти співака висунула і французька ведуча Флаві Фламан. Вона заявила, що 1991 року, коли їй було лише 16, Брюель підмішав їй наркотичні речовини, після чого зґвалтував.

Сам співак через адвокатів заперечує всі звинувачення та заявляє про готовність співпрацювати зі слідством. Наразі його допитали та взяли під варту на 48 годин.

Патрік Брюель Фото: Вікіпедія

Взяли під варту

Відомо, що Брюеля взяли під варту у понеділок, 8 червня, вранці, де він перебуватиме протягом наступних 48 годин. Після цього його або звільнять, або доправлять до суду. Брюеля вже допитали у справі.

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Співак також скасував усі свої концерти до вересня.

Патрік Брюель є одним з найвідоміших виконавців Франції. За свою кар'єру чоловік випустив низку альбомів та зіграв у десятках кінофільмів. За інформацією The New York Times, рішення про скасування виступів було ухвалене після того, як феміністичні активістки зірвали театральну постановку за участю Патріка.

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