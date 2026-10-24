Культовий співак Стіві Вандер виганяє екснаречену з маєтку, де вона жила 40 років: що відомо

У голлівудському маєтку співака Стіві Вандера 38 років безперешкодно жила колишня наречена, яка ні долара не платила за використання чужого майна, розповіли медіа. Восени 2026 року стався скандал, і Вандер вирішив вигнати жінку з помешкання. Що сталось зі співаком та його майном, яке він утримує у США, живучи в Гані?

Ексдружина, щодо якої розгорівся скандал, — це Кармен Ефферсон, з якою Вандер розлучився 40 років тому, а тепер хоче вигнати на вулицю, ідеться у матеріалі медіа People. На сьогодні жінці 76 років, і 22 жовтня вона отримала припис суду про те, що повинна залишити дім у Голлівуд-Хіллс в Лос-Анджелесі. Пара розлучилась у 1988 році й була домовленість, що екснаречена орендуватиме будинок Стіва. Влітку 2026 року розгорівся скандал, через який Кармен повинна негайно виїхати.

Медіа звернуло увагу на постанову Вищого суду Лос-Анджелеса, у якій ідеться про майно Стіві Вандера та про скандал з Кармен Ефферсон. З'ясувалось, що влітку у маєток мали приїхати страхові інспектори для огляду території. Причина для огляду — "перевірка з метою підтримки страхового покриття на нерухомості". Кармен отримала лист з попередженням 23 липня, а візит мав відбутись 30 липня. Тим часом 25 липня жінка відповіла, що не пустить інспекторів всередину. Далі вона звернулась до адвокатів зі скаргою про переслідування.

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"Ефферсон заявила, що не виконуватиме вимоги, та повідомила адвокатам, що "відчуває себе переслідуваною" та "не дає згоди" на перевірку", — ідеться у матеріалі People.

Скандал зі Стівом Вандером — що відомо

Ефферсон наполягала, що ніхто не має права заходити на територію маєтку без її згоди. Також вона пригрозила, що викличе правоохоронців, якщо хтось спробує зайти без дозволу. Тим часом у позові Вандера до колишньої нареченої є вимога про розірвання усної угоди, яку вони уклали 38 років тому. Якщо ж вона не виїде, то вважатимуть її дії "зловмисними" і їй згодом доведеться відшкодовувати витрати на адвокатів.

Стів Вандер (справжнє ім'я Стівленд Хардауей Морріс) — 76-річний культовий американський співак та композитор, який пробився на сцену попри сліпоту та бідність. Вандер став відомим завдяки виконанню композицій у жанрах поп-музики та соул, згодом додались пісні у стилі R&B з вкрапленнями джазу, регі, африканських мелодій. Найвідоміші пісні Стіві Вандера — Superstition, I Wish, Living for the City та інші. 20 вересня 2026 року відзначила 50-річчя альбом Songs in the Key of Life, про який нагадали на сторінці Instagram виконавця.

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