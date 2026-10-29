Помер Патрік Стюарт, зірка "Людей Ікс"

Патріку Стюарту було 86 років.

Про смерть зірки серіалів "Зоряний шлях" та "Люди Ікс" повідомив Hollywood Reporter.

Смерть актора підтвердила його агентка Келлі Буш Новак. Вона розповіла, що Стюарт помер 29 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі після "нетривалого, але важкого періоду боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві". Поруч із ним була його дружина Санні.

"Він був оточений теплом родини та друзів, живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які міг викликати лише він — людина, яка присвятила все своє життя нам усім. Ми назавжди запам’ятаємо спокійний вираз його обличчя — вічне нагадування про його незмінну, бездоганну грацію", — йдеться в її повідомленні.

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Через терни — до зірок: з чого почалася історія Стюарта

Патрік Стюарт народився в Мірфілді (графство Йоркшир, Англія) у родині Гледіс (уродженої Барроуклаф), працівниці текстильної фабрики та ткалі, і військового Альфреда Стюарта. . Його батько був робітником і ветераном Другої світової війни — одним із тих, кого евакуювали з Дюнкерка серед останніх.

Батько майбутньої кінозірки пив і часто піднімав руку на матір. У дитинстві Патрік часто ставав між батьками, щоб захистити маму від агресії. Пізніше, ставши дорослим, він дійшов висновку, що причиною алкоголізму його батька був посттравматичний стресовий розлад. Це вплинуло на його життя. Здобувши популярність, Стюарт почав активно підтримувати ветеранів та людей, які постраждали від домашнього насильства.

Приблизно з 12 років він брав участь у роботі різних місцевих театральних гуртків. У 15 років Стюарт покинув школу, щоб влаштуватися молодшим репортером у місцеву газету, однак незабаром звільнився: редактор зробив йому зауваження, що він проводить занадто багато часу в театрі на шкоду роботі.

Протягом року Стюарт працював продавцем меблів, відкладаючи гроші на навчання в театральній школі. У 1957 році він вступив до театральної школи Old Vic у Брістолі.

Його професійний дебют відбувся у 1959 році в репертуарному театрі в Лінкольні. Пізніше він працював у театрі Manchester Library, а на початку 1960-х років вирушив у світове турне у складі трупи Old Vic. У 1966 році Стюарт приєднався до Королівської шекспірівської трупи — співпраця, яка тривала 27 років.

Стюарт був визнаним театральним актором

Кастинг на роль капітана Жан-Люка Пікара

Наприкінці 1980-х років Стюарт мав за плечима десятиліття роботи в класичному театрі в Англії, проте в Америці він був практично невідомий. Він дебютував у США у фільмі Джона Бурмена "Екскалібур" (1981), присвяченому легендам про короля Артура, а потім зіграв роль менестреля Гурні Халлека в культовому науково-фантастичному фільмі Девіда Лінча "Дюна" (1984). Стюарт був номінований на премії "Еммі" та "Золотий глобус" за роль капітана Ахава у міні-серіалі 1998 року "Мобі Дік", а також за роль короля Генріха II у фільмі 2003 року "Лев взимку".

На початку своєї американської кар’єри він навіть уявити не міг, що стане іконою науково-фантастичних фільмів. Як пише THR, продюсер серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління" Роберт Джастман випадково потрапив на лекцію Стюарта в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, де той читав Шекспіра у своїй фірмовій, величній манері.

Джастман запросив актора на прослуховування — всупереч волі творця "Зоряного шляху" Джина Родденберрі, який сумнівався, що лисий британець може стати обличчям нового серіалу.

Після непростого кастингу Стюарту вдалося переконати навіть дуже вибагливого Родденберрі. Він підписав довгостроковий контракт на роль капітана Жан-Люка Пікара, будучи впевненим, що серіал навряд чи протримається довше одного сезону.

"Усі, з ким я розмовляв — агенти, режисери, сценаристи, інші актори, — повторювали: "Та не переймайся ти через ці шість років! Добре, якщо хоча б перший рік протримаєшся". Усі вважали божевіллям спробу відродити культовий серіал, який прославив Вільяма Шетнера та Леонарда Німоя. Тому, дотримуючись цих "порад", я й підписав контракт на шість років", — згадував актор у 2010-му.

Шлях до визнання був нелегким, і серіал по-справжньому захопив глядачів лише в третьому сезоні, а точніше — у фінальному епізоді "Найкраще з обох світів", де сценаристи застосували рідкісний на той час прийом — кліффхенгер — закінчення розповіді в найінтригуючіший момент: капітан Пікар був викрадений і асимільований інопланетною расою — боргами.

Фінальний епізод "Найкраще з обох світів" зробив Стюарта справжньою зіркою у США

Згодом Стюарт та його колеги-американці стали однією з найбільш згуртованих акторських команд на телебаченні, хоча спочатку досвідченому театральному акторові було непросто звикнути до жартів і розіграшів, якими супроводжувалися типові 14-годинні знімальні дні.

Серіал "Наступне покоління" тривав сім сезонів, аж до 1994 року, а фінальний епізод номінували на премію "Еммі" в категорії "Найкращий драматичний серіал".

Але на цьому історія не закінчилася: з’явилися чотири повнометражні фільми: "Зоряний шлях: Покоління" (1994) — за участю Вільяма Шетнера, "Зоряний шлях: Перший контакт" (1996), "Зоряний шлях: Повстання" (1998) та "Зоряний шлях: Помста" (2002). В останньому з них Стюарту довелося зіткнутися з тоді ще маловідомим Томом Гарді, який зіграв молодого клона капітана Пікара.

У 2019 році він повернувся до улюбленої франшизи, зігравши головну роль у серіалі "Зоряний шлях: Пікар" на платформі CBS All Access, прем’єра якого відбулася в січні 2020 року.

"Люди Ікс"

Коли Стюарту запропонували втілити на екрані професора Чарльза Ксав’єра у фільмі "Люди Ікс" (2000), він вагався, оскільки побоювався, що глядачі сприйматимуть його як актора одного амплуа. Проте ця роль стала для нього не менш успішною.

Стюарт зіграв професора Чарльза Ксав'єра у фільмі "Люди Ікс"

Стюарт знімався разом зі своїм давнім другом Іеном Маккелленом, який зіграв роль лиходія Магнето. Згодом Патрік ще шість разів втілив образ Ксав'єра: він зіграв у фільмах "Люди Ікс 2" (2003), "Люди Ікс: Остання битва" (2006), "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" (2014) та "Логан" (2017), а також з’явився в невеликих епізодичних ролях у стрічках "Люди Ікс: Початок. Росомаха" (2009) та "Росомаха: Безсмертний" (2013).

У 2015–2016 роках він зіграв головну роль — сварливого британського телеведучого Волтера Бланта — у серіалі каналу Starz "Блант говорить", що принесло йому третю номінацію на "Золотий глобус".

Серіал "Блант говорить" розкрив приголомшливий комедійний талант Стюарта

Крім того, він протягом тривалого часу озвучував персонажа Ейвері Буллока в мультсеріалі "Американський татусь!"

У 2010 році Стюарт отримав лицарський титул від королеви Єлизавети II.

Актор не міг повірити в те, що його удостоїли лицарського звання

Сімейне життя Патріка Стюарта

Патрік Стюарт тричі одружувався. У 1966 році він узяв шлюб з театральною хореографкою Шейлою Фалконер. У них народилися син Джеймс і дочка Софія. Їхня сім'я розпалася в 1990-му.

З 2000 по 2003 рік актор був одружений із продюсеркою серіалу "Зоряний шлях" Венді Носс, а в 2013 році побрався з джазовою співачкою Санні Озелл. Церемонію одруження провів Ієн Маккеллен. Різниця у віці подружжя становила 38 років.

Патрік Стюарт зі своєю третьою дружиною Санні Озел

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