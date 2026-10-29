Умер Патрик Стюарт, звезда "Людей Икс"

Патрику Стюарту было 86 лет.

О смерти звезды "Звездного пути" и "Людей Икс", сообщил Hollywood Reporter.

Смерть актера подтвердила его агент Келли Буш Новак. Она рассказала, что Стюарт ушел из жизни 29 октября в своем доме в Лос-Анджелесе после "недолгого, но тяжелого периода борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви". Рядом с ним была его жена Санни.

"Он был окружен теплом семьи и друзей, живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые мог вызвать только он — человек, посвятивший всю свою жизнь нам всем. Мы навсегда запомним умиротворенное выражение его лица — вечное напоминание о его неизменной, безупречной грации", — говорится в ее сообщении.

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Через тернии к звездам: с чего началась история Стюарта

Патрик Стюарт родился в Мирфилде (графство Йоркшир, Англия) в семье Глэдис (урожденной Барроуклаф), работницы текстильной фабрики и ткачихи, и военного Альфреда Стюарта. . Его отец был рабочим и ветераном Второй мировой войны — одним из тех, кого эвакуировали из Дюнкерка в числе последних.

Отец будущей иконы кино пил и часто поднимал руку на мать. Будучи ребенком, Патрик часто становился между родителями, чтобы защитить маму от агрессии. Позже, став взрослым, он пришел к выводу, что причиной алкоголизма его отца было посттравматическое стрессовое расстройство. Это повлияло на его жизнь. Завоевав известность, Стюарт начал активно поддерживать ветеранов и людей, пострадавших от домашнего насилия.

Примерно с 12 лет он участвовал в работе различных местных театральных кружков. В 15 лет Стюарт бросил школу, чтобы устроиться младшим репортером в местную газету, однако вскоре уволился: редактор сделал ему замечание, что он проводит слишком много времени в театре в ущерб работе.

В течение года Стюарт трудился продавцом мебели, откладывая деньги на обучение в театральной школе. В 1957 году он поступил в Театральную школу Old Vic в Бристоле.

Его профессиональный дебют состоялся в 1959 году в репертуарном театре в Линкольне. Позже он работал в театре Manchester Library, а в начале 1960-х годов отправился в мировое турне в составе труппы Old Vic. В 1966 году Стюарт присоединился к Королевской шекспировской труппе — сотрудничество, которое продлилось 27 лет.

Стюарт был признанным театральным актером

Пробы на роль капитана Жан-Люка Пикара

В конце 1980-х годов за плечами Стюарта были десятилетия работы в классическом театре в Англии, однако в Америке он был практически неизвестен. Он дебютировал в США в фильме Джона Бурмена "Экскалибур" (1981), посвященном легендам о короле Артуре, а затем исполнил роль менестреля Гурни Халлека в культовом научно-фантастическом фильме Дэвида Линча "Дюна" (1984). Стюарт был номинирован на премии "Эмми" и "Золотой глобус" за роль капитана Ахава в мини-сериале 1998 года "Моби Дик", а также за роль короля Генриха II в фильме 2003 года "Лев зимой".

В начале американской карьеры он и подумать не мог, что станет иконой научно-фантастических фильмов. Как пишет THR, продюсер сериала "Звездный путь: Следующее поколение" Роберт Джастман случайно попал на лекцию Стюарта в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где тот читал Шекспира в своей фирменной, величественной манере.

Джастман пригласил актера на прослушивание — вопреки воле создателя "Звездного пути" Джина Родденберри, который сомневался, что лысый британец может стать лицом нового сериала.

После непростого кастинга Стюарту удалось убедить даже весьма привередливого Родденберри. Он подписал долгосрочный контракт на роль капитана Жан-Люка Пикара, будучи уверенным, что сериал вряд ли продержится дольше одного сезона.

"Все, с кем я говорил — агенты, режиссеры, сценаристы, другие актеры, — твердили: "Да не переживай ты насчет шести лет! Хорошо, если хотя бы первый год продержишься". Все считали безумием попытку возродить культовый сериал, прославивший Уильяма Шетнера и Леонарда Нимоя. Поэтому, следуя этим "советам", я и подписал контракт на шесть лет", — вспоминал актер в 2010-м.

Путь к признанию не был легким, и сериал по-настоящему захватил зрителей лишь в третьем сезоне, а точнее в финальном эпизоде "Лучшее из обоих миров", где сценаристы применили редкий на то время ход — клиффхэнгер — окончание повествования в самый интригующий момент: капитан Пикар был похищен и ассимилирован инопланетной расой — боргами.

Финальный эпизод "Лучшее из обоих миров" сделал Стюарта настоящей звездой в США

Со временем Стюарт и его коллеги-американцы стали одной из самых сплоченных актерских команд на телевидении, хотя поначалу опытному театральному актеру было непросто привыкнуть к шуткам и розыгрышам, которыми сопровождались типичные 14-часовые съемочные дни.

Сериал "Следующее поколение" продолжался семь сезонов, до 1994 года, а финальный аккорд номинировали на премию "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал".

Но на этом история не закончилась: появились четыре полнометражных фильма: "Звездный путь: Поколения" (1994) — с участием Уильяма Шетнера, "Звездный путь: Первый контакт" (1996), "Звездный путь: Восстание" (1998) и "Звездный путь: Возмездие" (2002). В последнем из них Стюарту довелось столкнуться с тогда еще малоизвестным Томом Харди, который сыграл молодого клона капитана Пикара.

В 2019 году он вернулся в любимую франшизу, сыграв главную роль в сериале "Звездный путь: Пикар" на платформе CBS All Access, премьера которого состоялась в январе 2020 года.

"Люди Икс"

Когда Стюарту предложили воплотить на экране профессора Чарльза Ксавьера в картине "Люди Икс" (2000), он сомневался, поскольку переживал, что зрители его воспринимают как актера одного амплуа. Тем не менее эта роль стала для него не менее успешной.

Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в "Люди Икс"

Стюарт снимался вместе со своим давним другом Иэном Маккелленом, исполнившим роль злодея Магнето. Впоследствии Патрик еще шесть раз воплотил образ Ксавьера: он сыграл в фильмах "Люди Икс 2" (2003), "Люди Икс: Последняя битва" (2006), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Логан" (2017), а также появился в небольших эпизодических ролях в картинах "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009) и "Росомаха: Бессмертный" (2013).

В 2015–2016 годах актер исполнял главную роль — сварливого британского телеведущего Уолтера Бланта — в сериале канала Starz "Блант говорит", что принесло ему третью номинацию на "Золотой глобус".

Сериал "Блант говорит" раскрыл потрясающий комедийный талант Стюарта

Кроме того, он на протяжении долгого времени озвучивал персонажа Эйвери Буллока в мультсериале "Американский папаша!"

В 2010 году Сюарт был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

Актер не мог поверить в то, что был удостоен рыцарского звания

Семейная жизнь Патрика Стюарта

Патрик Стюарт трижды сочетался браком. В 1966 году он женился на театральном хореографе Шейле Фалконер. В этом союзе появились сын Джеймс и Дочь София. Их семья распалась в 1990-м.

С 2000 по 2003 год актер был женат на продюсере сериала "Звездный путь" Венди Носс, а в 2013 году сочетался браком с джазовой певицей Санни Озелл. Церемонию бракосочетания провел Иэн Маккеллен. Разница в возрасте супругов составила 38 лет.

Патрик Стюарт со своей третьей женой Санни Озел

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