Умер звезда фильмов "Топ Ган" и "Чужой"

На 94-м году жизни скончался американский актёр Том Скерритт. Он известен по ролям в легендарных фильмах "Топ Ган" и "Чужой".

Смерть актёра подтвердили его родственники 22 октября. Об этом сообщает People.

Смерть Тома Скерритта — что известно

Близкие кинозвезды вспомнили Тома как мудрого, щедрого и веселого человека. Родные очень опечалены его смертью. По их словам, Скерритт скончался от естественных причин.

"Мы безмерно опечалены его уходом. Хотя мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы знали его по чувству юмора, любознательности, мудрости, щедрости и любви, которые он привнес в нашу жизнь. Мы благодарны за любовь и поддержку, которые проявляют его друзья, коллеги и поклонники. Просим не беспокоить в это время скорби нашу семью. Информация о церемонии прощания будет сообщена позже", — заявила семья актера.

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Том Скерритт Фото: ABC News

Чем известен Том Скеррит

Скерритт родился 25 августа 1933 года в Детройте. Его дебют в кино состоялся в фильме "Военная охота" 1962 года вместе с Робертом Редфордом и Сидни Поллаком.

После университета Скерритта обучал режиссёр Роберт Альтман, который выбрал актёра на его знаменитую роль в фильме 1970 года "Военно-полевой госпиталь". Эта военная комедия послужила основой для одноимённого сериала CBS в 1972 году и оказала значительное влияние на актёрскую карьеру Тома.

Кроме того, одна из культовых ролей Скерритта — роль Артура Далласа, капитана грузового звездолета "Ностромо" в научно-фантастическом фильме "Чужой" режиссёра Ридли Скотта.

Кроме того, в 1986 году Скерритт сыграл роль командира Майка "Вайпера" Меткалфа в фильме "Топ Ган" с Томом Крузом. Эта роль принесла ему большую популярность.

Том Скеррит в кино Фото: Кадр из фильма

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