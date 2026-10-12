Звезда сериала "Во все тяжкие" Эр-Джей Митт внезапно скончался в возрасте 34 лет

В возрасте 34 лет внезапно скончался известный актер Эр-Джей Митт, прославившийся благодаря своей роли в популярном телесериале "Во все тяжкие".

По предварительным данным, актер покончил жизнь самоубийством. О смерти звезды сообщило издание TMZ.

Представитель местных властей подтвердил журналистам, что Эр-Джей Митт скончался в понедельник, 12 октября, в Техасе. Причины и обстоятельства его смерти выясняют правоохранительные органы, однако предварительная версия следствия — самоубийство.

В СМИ сообщается, что еще в начале этого месяца актер встречался со своим коллегой по съемочной площадке сериала "На берегу" Луисом Монкадой. Их видели улыбающимися, и в соцсетях обе звезды выглядели счастливыми.

Известно также, что Эр-Джей Митт был помолвлен с Кеннеди Суарес. Он сделал ей предложение после многих лет отношений.

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Эр-Джей Митт и его невеста Кеннеди Суэрс Фото: People

Где снимался Эр-Джей Митт

Эр-Джей Митт наиболее известен по роли Уолтера Уайта-младшего в телесериале "Во все тяжкие", автором сценария и продюсером которого выступил Винс Гиллиган. Как и его персонаж, актер в реальной жизни страдал детским церебральным параличом (ДЦП). Всего Митт снялся в 56 эпизодах сериала.

Позже в подкасте "The Joe Vulpis Podcast" актер рассказал о том, что сериал "Во все тяжкие" изменил его жизнь. Даже спустя долгое время после завершения проекта он продолжал поддерживать дружеские отношения со своими коллегами.

Эр-Джей Митт снялся в 56 эпизодах сериала "Во все тяжкие" Фото: IMDB

Кроме того, актер также снимался в проектах "Дубовая комната" и "Стражи правосудия". Эр-Джей Митт также появлялся в нескольких эпизодах популярного комедийного телесериала "Ханна Монтана" и во многих других телевизионных проектах.

Кроме того, Митт активно занимался благотворительностью. Известно, что он был президентом организации The Mitte Foundation, поддерживал общественные инициативы и проекты. Эту деятельность он, в частности, использовал для борьбы со стереотипами в отношении людей с инвалидностью.

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Кроме того, недавно в возрасте 48 лет в результате тяжелой болезни скончался продюсер украинских телеканалов Андрей Канивец.