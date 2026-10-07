Из-за тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Канивец

В возрасте 48 лет в результате тяжелой болезни умер продюсер украинских телеканалов Андрей Канивец.

Об этом в Facebook сообщил медиаменеджер и продюсер Денис Денк.

Умер Андрей Канивец

"Это был самый искренний и добрый человек, профессионал своего дела, на которого всегда можно было с уверенностью положиться, и он никогда не подводил. Но его подвело здоровье. Андрей всегда находил нужные слова и решения, всегда поддерживал коллег и согревал своей теплой дружеской улыбкой", — написал Денк.

По словам медиаменеджера, Канивец после смерти жены самостоятельно воспитывал дочь Анну.

"Он всегда гордился её успехами в творчестве и учёбе. Всегда поддерживал её, стараясь дать ей достойное образование. К сожалению, девушка теперь осталась без родителей", — написал Денк.

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Денис также призвал поддержать дочь Андрея и добавил ссылку на сбор средств.

Тем временем Анна сообщила в своём Telegram-канале, что её отец умер 27 сентября.

Андрей Канивец Фото: Facebook

Кто такой Андрей Канивец

В 2003–2010 годах мужчина работал на телеканале "Интер", в частности, был линейным продюсером двух фильмов проекта "Великие украинцы" — о Вячеславе Чорноволе и Ярославе Мудром.

В 2010–2012 годах Андрей работал на "Первом национальном", а в 2013–2016 годах — на телеканале UBR. Позже Канивец также работал на "112 Украина" (2017–2021) и телеканале Live (2021–2022).

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