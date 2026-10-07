Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Канівець

У віці 48 років внаслідок важкої хвороби помер продюсер українських телеканалів Андрій Канівець.

Про це у Facebook повідомив медіаменеджер і продюсер Денис Денк.

Помер Андрій Канівець

"Це була найщиріша і найдобріша людина, професіонал своєї справи, на якого завжди впевнено можна було покластись і він ніколи не підводив. Але його підвело здоров'я. Андрій завжди знаходив вірні слова і рішення, завжди підтримував колег і зігрівав своєю теплою дружньою посмішкою", — написав Денк.

За словами медіаменеджера, Канівець після смерті дружини сам виховував доньку Анну.

"Він постійно пишався її досягненнями в творчості і навчанні. Підтримував її завжди, намагаючись дати їй гідну освіту. На жаль, дівчина тепер залишилась без батьків", — написав Денк.

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Денис також закликав підтримати доньку Андрія та додав посилання на збір.

Тим часом Анна повідомила у своєму Telegram-каналі, що її батько помер 27 вересня.

Андрій Канівець Фото: Facebook

Хто такий Андрій Канівець

Чоловік у 2003–2010 роках працював на телеканалі "Інтер", зокрема був лінійним продюсером двох фільмів проєкту "Великі українці" — про Вʼячеслава Чорновола та Ярослава Мудрого.

У 2010–2012 роках Андрій працював на Першому національному, а у 2013–2016 роках — на телеканалі UBR. Пізніше Канівець також працював на "112 Україна" (2017–2021) і телеканалі Live (2021–2022).

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