Помер народний артист України Олег Шаварський: що про нього відомо (фото)

Помер народний артист України, актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олег Шаварський. Йому було 80 років.

Про це повідомили у театрі на сторінці у Facebook. Причина смерті Шаварського поки невідома.

Олег Шаварський – що відомо про актора

Як зазначили колеги Шаварського, його творчий шлях був невіддільний від театру, глядача та мистецтва. Він віддав творчості більшу частину свого життя.

"Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам'яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені", — наголосили у театрі Франка.

З 1989 року Шаварський працював педагогом акторської майстерності у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Згодом його призначили доцентом кафедри акторського мистецтва та режисури драми. У КНУТКіТ заявили, що багаторічна педагогічна праця Олега Микитовича стала важливою частиною становлення та професійного розвитку багатьох українських акторів.

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У 2020 році Шаварський став лауреатом премії імені Мар'яна Крушельницького Національної спілки театральних діячів України. Серед його відомих вистав — "Тев'є-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревізор", "Назар Стодоля", "За двома зайцями", "Річард III".

Олег Шаварський у театрі Фото: Facebook

У 1970-1972 роках артист працював у Житомирському музично-драматичному театрі імені Кочерги.

У 1995 році Шаварського нагородили почесним званням Народний артист України.

Олег Шаварський у молодості Фото: Facebook Олег Шаварський у театрі Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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