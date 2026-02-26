Помер народний артист України, диригент Роман Кофман: що про нього відомо

На 90 році життя помер народний артист України, диригент Роман Кофман — багаторічний керівник провідних оркестрів Національної філармонії України.

Національна філармонія України повідомила про смерть видатного українського диригента, народного артиста України Романа Ісааковича Кофмана. Про це йдеться в офіційному повідомленні установи.

"Маємо дуже сумну звістку… Національна філармонія України з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату — завершився земний шлях видатного українського диригента, народного артиста України, багаторічного головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру Романа Ісааковича Кофмана", — зазначили у філармонії.

Там наголосили, що світ втратив не лише геніального музиканта, а й гуманіста, письменника та педагога. Маестро часто повторював: "Музика — це спосіб вижити в цьому світі", і своєю творчістю надихав тисячі слухачів.

У філармонії висловили щирі співчуття родині, друзям, учням і всім шанувальникам митця.

Поховання артиста відбудеться у п'ятницю, 27 лютого 2026 року о 10.30 на головному громадському кладовищі Єрусалиму.

Що відомо про Романа Кофмана

Роман Кофман народився в Києві. Освіту здобув у Київській музичній академії, де навчався за класами скрипки та диригування. Упродовж кар’єри виступав на провідних сценах світу, співпрацюючи з понад 70 оркестрами Європи та Америки.

Він також очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України, а його творча діяльність була відзначена низкою престижних нагород. Зокрема, диригент був нагороджений Офіцерським хрестом першого класу ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" та удостоєний звання народного артиста України.

Роман Кофман залишив значний внесок у розвиток української та світової музичної культури.

