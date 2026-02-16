Померла Людмила Юрченко: що сталося з народною артисткою України

Відома оперна співачка, народна артистка України, а також лауреатка Національної премії України ім. Тараса Шевченка померла у неділю, 15 лютого, на 84 році життя.

Людмили Юрченко не стало на наступний день після дня народження, який артистка відзначала 14 лютого. Про це повідомили у Національній опері України.

"Національна опера України у глибокій скорботі: сьогодні, 15 лютого у віці 83 років відійшла у вічність видатна оперна співачка, педагог, народна артистка України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Людмила Володимирівна Юрченко", — пишуть у некролозі.

Причину смерті артистки наразі не розголошують.

Колеги кажуть, що Людмилу Володимирівну любили за щирість у стосунках, безкомпромісну мистецьку вимогливість та прагнення досконалості.

Відео дня

Творчість Людмили Юрченко

На сцені Національної опери України співачка виступала до 2011 року. За цей час виконала понад 30 оперних партій, зокрема Насті в "Тарасі Бульбі" Миколи Лисенка, Джемми в "Ярославі Мудрому" Георгія Майбороди, Йохаведди у "Мойсеї" Мирослава Скорика.

Померла Людмила Юрченко Фото: Facebook

Міжнародне визнання Юрченко здобула ще на початку кар'єри: у 1971 році виступила на Міжнародному конкурсі в Барселоні, де змагалися провідні вокалісти Європи, і виборола золоту медаль. Після завершення сценічної кар'єри присвятила себе педагогічній діяльності.

