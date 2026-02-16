Померла Людмила Юрченко: що сталося з народною артисткою України
Відома оперна співачка, народна артистка України, а також лауреатка Національної премії України ім. Тараса Шевченка померла у неділю, 15 лютого, на 84 році життя.
Людмили Юрченко не стало на наступний день після дня народження, який артистка відзначала 14 лютого. Про це повідомили у Національній опері України.
"Національна опера України у глибокій скорботі: сьогодні, 15 лютого у віці 83 років відійшла у вічність видатна оперна співачка, педагог, народна артистка України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Людмила Володимирівна Юрченко", — пишуть у некролозі.
Причину смерті артистки наразі не розголошують.
Колеги кажуть, що Людмилу Володимирівну любили за щирість у стосунках, безкомпромісну мистецьку вимогливість та прагнення досконалості.
Творчість Людмили Юрченко
На сцені Національної опери України співачка виступала до 2011 року. За цей час виконала понад 30 оперних партій, зокрема Насті в "Тарасі Бульбі" Миколи Лисенка, Джемми в "Ярославі Мудрому" Георгія Майбороди, Йохаведди у "Мойсеї" Мирослава Скорика.
Міжнародне визнання Юрченко здобула ще на початку кар'єри: у 1971 році виступила на Міжнародному конкурсі в Барселоні, де змагалися провідні вокалісти Європи, і виборола золоту медаль. Після завершення сценічної кар'єри присвятила себе педагогічній діяльності.
