Умерла Людмила Юрченко: что случилось с народной артисткой Украины

Известная оперная певица, народная артистка Украины, а также лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко умерла в воскресенье, 15 февраля, на 84 году жизни.

Людмилы Юрченко не стало на следующий день после дня рождения, который артистка отмечала 14 февраля. Об этом сообщили в Национальной опере Украины.

"Национальная опера Украины в глубокой скорби: сегодня, 15 февраля в возрасте 83 лет отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко", — пишут в некрологе.

Причину смерти артистки пока не разглашают.

Коллеги говорят, что Людмилу Владимировну любили за искренность в отношениях, бескомпромиссную художественную требовательность и стремление к совершенству.

Творчество Людмилы Юрченко

На сцене Национальной оперы Украины певица выступала до 2011 года. За это время исполнила более 30 оперных партий, в частности Насти в "Тарасе Бульбе" Николая Лысенко, Джеммы в "Ярославе Мудром" Георгия Майбороды, Йохаведды в "Моисее" Мирослава Скорика.

Умерла Людмила Юрченко Фото: Facebook

Международное признание Юрченко получила еще в начале карьеры: в 1971 году выступила на Международном конкурсе в Барселоне, где соревновались ведущие вокалисты Европы, и завоевала золотую медаль. После завершения сценической карьеры посвятила себя педагогической деятельности.

