62-летней предательнице Украины в РФ поставили неутешительный диагноз

Певица Лолита Милявская, которая родилась в украинском Мукачево, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за многолетнего курения.

Во время отдыха 62-летней Лолите стало плохо, после чего врачи диагностировали у нее спазм сосудов и предупредили о возможных фатальных последствиях. Исполнительница рассказала об инциденте в своем Telegram-канале.

По словам Милявской, внезапное ухудшение состояния здоровья настолько напугало ее, что она приняла решение окончательно отказаться от курения.

Артистка выкуривала две пачки сигарет ежедневно, пользуясь несколькими электронными устройствами. Все изменилось, когда она поехала отдыхать. Произошел спазм сосудов, а также повысилось давление и началась паническая атака. Когда приехала скорая, медики увидели IQOS и сказали ей, что нужно срочно бросать курить, иначе в следующий раз все может закончиться трагически.

После этого случая артистка попыталась изменить свои привычки: она отметила, что больше не хочет зависеть от сигарет и слушать замечания окружающих о вреде курения.

"Теперь, куда бы я ни поехала или ни пошла, не беру с собой ни стики, ни сигареты, и хорошо себя чувствую. Но прихожу домой, начинаю сама себя обманывать и по одной затягиваться. Вот я не знаю, сколько еще сделать шагов, чтобы бросить курить. Это же как надо уже самой обоср*ться и испугаться, чтобы действительно завязать навсегда? Но скажу, это был мой последний грех", — добавила певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

11 ноября 2024 года стало известно, что концерт Лолиты в российском Ярославле собирались сорвать 50 неизвестных мужчин. Тогда Лолита опасалась, что ей снова придется вставлять зуб, который она потеряла во время концерта в октябре 2024 года.

Лолита себя никогда не считала гражданкой Украины. В январе 2023 года, в ответ на санкции против нее, певица заявила, что является гражданкой РФ.

До этого она замалчивала полномасштабную войну, а в марте 2024 года заявила, что хочет, чтобы после смерти часть ее праха развеяли над Украиной.