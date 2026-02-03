62-річній зрадниці України в РФ поставили невтішний діагноз

Співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в українському Мукачево, зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям через багаторічне куріння.

Під час відпочинку 62-річній Лоліті стало погано, після чого лікарі діагностували у неї спазм судин і попередили про можливі фатальні наслідки. Виконавиця розповіла про інцидент у своєму Telegram-каналі.

За словами Мілявської, раптове погіршення стану здоров'я настільки налякало її, що вона прийняла рішення остаточно відмовитися від куріння.

Артистка викурювала дві пачки цигарок щодня, користуючись кількома електронними пристроями. Усе змінилося, коли вона поїхала відпочивати. Стався спазм судин, а також підвищився тиск і почалася панічна атака.

Коли приїхала швидка, медики побачили IQOS і сказали їй, що потрібно терміново кидати палити, інакше наступного разу все може закінчитися трагічно. Після цього випадку артистка спробувала змінити свої звички: вона зазначила, що більше не хоче залежати від цигарок і слухати зауваження довколишніх про шкоду куріння.

"Тепер, куди б я не поїхала або не пішла, не беру з собою ні стіки, ні сигарети, і добре себе почуваю. Але приходжу додому, починаю сама себе обманювати і по одній затягуватися. Ось я не знаю, скільки ще зробити кроків, щоб кинути палити. Це ж як треба вже самій обіср*тися і злякатися, щоб справді зав'язати назавжди? Але скажу, це був мій останній гріх", — додала співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

11 листопада 2024 року стало відомо, що концерт Лоліти у російському Ярославлі збиралися зірвати 50 невідомих чоловіків. Тоді Лоліта побоювалася, що їй знову доведеться вставляти зуб, який вона втратила під час концерту у жовтні 2024 року.

Лоліта себе ніколи не вважала громадянкою України. У січні 2023 року, у відповідь на санкції проти неї, співачка заявила, що є громадянкою РФ.

До цього вона замовчувала повномасштабну війну, а в березні 2024 року заявила, що хоче, аби після смерті частину її праху розвіяли над Україною.