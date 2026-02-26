Умер народный артист Украины, дирижер Роман Кофман: что о нем известно

На 90 году жизни скончался народный артист Украины, дирижер Роман Кофман — многолетний руководитель ведущих оркестров Национальной филармонии Украины.

Национальная филармония Украины сообщила о смерти выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины Романа Исааковича Кофмана. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения.

"Есть очень печальная весть... Национальная филармония Украины с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой утрате — завершился земной путь выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины, многолетнего главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра Романа Исааковича Кофмана", — отметили в филармонии.

Там отметили, что мир потерял не только гениального музыканта, но и гуманиста, писателя и педагога. Маэстро часто повторял: "Музыка — это способ выжить в этом мире", и своим творчеством вдохновлял тысячи слушателей.

Відео дня

В филармонии выразили искренние соболезнования семье, друзьям, ученикам и всем поклонникам художника.

Похороны артиста состоятся в пятницу, 27 февраля 2026 года в 10.30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Что известно о Романе Кофмане

Роман Кофман родился в Киеве. Образование получил в Киевской музыкальной академии, где учился по классам скрипки и дирижирования. На протяжении карьеры выступал на ведущих сценах мира, сотрудничая с более 70 оркестрами Европы и Америки.

Он также возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, а его творческая деятельность была отмечена рядом престижных наград. В частности, дирижер был награжден Офицерским крестом первого класса ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и удостоен звания народного артиста Украины.

Роман Кофман оставил значительный вклад в развитие украинской и мировой музыкальной культуры.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

19 февраля умерла известная украинская актриса Ирина Черкасская.

24 февраля ушла из жизни Ирина Шевчук — заслуженная артистка Украины и РФ.

Кроме того, народной артистки Людмилы Юрченко не стало на следующий день после дня рождения, который артистка отмечала 14 февраля.