Умерла Ирина Шевчук: заслуженная артистка Украины и РФ (фото)
Звезда фильма "Белый Бим Черное ухо" умерла из-за редкой формы злокачественной опухоли — лимфомы головного мозга. Ей было 74 года.
Во вторник, 24 февраля, ушла из жизни Ирина Шевчук — заслуженная артистка Украины и РФ. Она около трех лет боролась с тяжелой болезнью, но выздороветь так и не смогла. Новость о смерти сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук в своих социальных сетях.
"Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю", — написала Александра.
Афанасьева-Шевчук также поблагодарила врачей за оказанную помощь и сопроводила публикацию архивным снимком матери в молодости.
Дата и место похорон актрисы пока не называются.
Кто такая Ирина Шевчук?
Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, РФ. В школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1972 года работала на киностудии имени Довженко, а с 1983 года — на киностудии имени Горького.
Известность Шевчук принесла роль Риты Осяниной в фильме "...А зори здесь тихие" (1972).
Среди других картины "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Приключения желтого чемодана", "Мужской зигзаг", "Курортный роман", "Там далеко, за рекой" и "Абитуриентка". Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.
Ирина была замужем за композитором Александром Афанасьевым. Он умер в 2020 году.
