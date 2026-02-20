Снимался в сериалах "Все женщины — ведьмы" и "Эйфория": умер известный актер Эрик Дейн

Звезда сериалов "Все женщины — ведьмы", "Анатомия Грей" и "Эйфория" Эрик Дейн умер в возрасте 53 лет после борьбы с тяжелым неизлечимым заболеванием, которое ему диагностировали около года назад.

Ранее Дейн объявил, что у него обнаружили амиотрофический латеральный склероз (АЛС). О смерти актера 20 февраля сообщило издание People.

Не стало звезды в четверг, 19 февраля.

"С прискорбием сообщаем, что Эрик Дейн умер в четверг после обеда после мужественной борьбы с АЛС... Он провел свои последние дни в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира", — рассказала семья Дейна.

Семья актера также попросила уважать их приватность во время скорби и выразила благодарность сторонникам, которые весь сложный период болезни поддерживали Эрика Дейна. Также в заявлении говорится, что актер на протяжении борьбы стал сторонником исследований и повышения осведомленности людей об этом заболевании и был настроен изменить жизнь людей, страдающих из-за такого диагноза.

Стоит отметить, что в ноябре издание Azat TV показало фотографии Эрика Дейна во время его болезни. Актера заметили на кресле колесном.

Эрик Дейн из-за болезни был вынужден передвигаться на кресле колесном Фото: из открытых источников

