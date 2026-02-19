Ушла легенда: умерла известная украинская актриса Ирина Черкасская

Ирина Черкасская играла на сцене более 60 лет, исполнив десятки ролей в спектаклях украинской и мировой классики.

На 86-м году ушла из жизни Ирина Черкасская — заслуженная артистка Украины и актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Васылька. Новость о ее смерти сообщили на Facebook-странице театра.

Что известно об Ирине Черкасской?

Ирина Никитична родилась в Одессе, однако в раннем детстве вместе с родителями переехала в Киев. После окончания средней школы поступила на актерское отделение Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Актриса сыграла немало ролей: в спектаклях по произведениям украинской и мировой классики. Зрители помнят ее по ролям:

Цыганки Мавры в спектакле 1981 года "В воскресенье рано зелье копала" — народной легенде по повести Ольги Кобылянской;

Адели, дочери Тевье, в спектакле 1984 года "Тевье-молочник" по Шолом-Алейхему;

Нины в спектакле "Порог";

Инны в спектакле "Мурлин Мурло".

Роли в кино

В репертуаре актрисы — и роли в фильмах: "Мелодия для шарманки", "Одинокий ангел", "Лавка Рубинчика" и сериале "Курортная полиция". В 1981 году Черкасская получила почетное звание "Заслуженная артистка Украины".

Личная жизнь

Муж Ирины — Владимир Черкасский — также был артистом в театре, а затем работал в руководящих учреждениях города и области.

Ирина Черкасская много лет играла в театре Фото: Facebook

Прощание с Ириной Никитичной состоится в субботу 21 февраля с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра.

