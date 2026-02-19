Пішла легенда: померла відома українська акторка Ірина Черкаська

Ірина Черкаська грала на сцені понад 60 років, виконавши десятки ролей у виставах української та світової класики.

На 86-му році пішла з життя Ірина Черкаська — заслужена артистка України та акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька. Новину про її смерть повідомили на Facebook-сторінці театру.

Що відомо про Ірину Черкаську?

Ірина Микитівна народилася в Одесі, однак в ранньому дитинстві разом з батьками переїхала до Києва. Після закінчення середньої школи поступила на акторське відділення Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Акторка зіграла чимало ролей: у виставах за творами української й світової класики. Глядачі пам’ятають її за ролями:

Циганки Маври у виставі 1981 року "У неділю рано зілля копала" — народній легенді за повістю Ольги Кобилянської;

Аделі, дочки Тев’є, у виставі 1984 року "Тев’є-молочник" за Шолом-Алейхемом;

Ніни у виставі "Поріг";

Інни у виставі "Мурлін Мурло".

Ролі у кіно

У репертуарі акторки – й ролі у фільмах: "Мелодія для шарманки", "Самотній ангел", "Лавка Рубінчика" та серіалі "Курортна поліція". У 1981 році Черкаська одержала почесне звання "Заслужена артистка України".

Особисте життя

Чоловік Ірини — Володимир Черкаський — також був артистом в театрі, а потім працював у керівних установах міста та області.

Ірина Черкаська багато років грала у театрі Фото: Facebook

Прощання з Іриною Микитівною відбудеться у суботу 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.

