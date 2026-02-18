В день Валентина умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

В возрасте 74 лет умер американский актер, продюсер и режиссер Том Нунан, известный своими ролями в фильмах "Робокоп-2" и "Последний киногерой"

Нунен умер еще 14 февраля, однако информацию о его смерти распространило издание Bloody Disgusting только 18 февраля.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Том Нунан снимался в кино более 30 лет. За это время он принял участие в 80 фильмах и сериалах.

Зрителям он запомнился ролями в фильмах и сериалах:

"Робокоп 2";

"Схватка";

"Последний киногерой";

"Ад на колесах";

"Секретные материалы";

"Черный список".

Напомним, в возрасте 95 лет скончался актер Роберт Дюваль.

Фокус также писал о смерти звезды "Бухты Доусона" и "Очень страшного кино" Джеймса Ван Дер Бика.