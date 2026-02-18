Стиль жизни
В день Валентина умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан
В возрасте 74 лет умер американский актер, продюсер и режиссер Том Нунан, известный своими ролями в фильмах "Робокоп-2" и "Последний киногерой"
Нунен умер еще 14 февраля, однако информацию о его смерти распространило издание Bloody Disgusting только 18 февраля.
Причина смерти актера пока неизвестна.
Том Нунан снимался в кино более 30 лет. За это время он принял участие в 80 фильмах и сериалах.
Зрителям он запомнился ролями в фильмах и сериалах:
- "Робокоп 2";
- "Схватка";
- "Последний киногерой";
- "Ад на колесах";
- "Секретные материалы";
- "Черный список".
Напомним, в возрасте 95 лет скончался актер Роберт Дюваль.
Фокус также писал о смерти звезды "Бухты Доусона" и "Очень страшного кино" Джеймса Ван Дер Бика.