В день Валентина умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

смерть Том Нунан
Том Нунан | Фото: Відкриті джерела

В возрасте 74 лет умер американский актер, продюсер и режиссер Том Нунан, известный своими ролями в фильмах "Робокоп-2" и "Последний киногерой"

Нунен умер еще 14 февраля, однако информацию о его смерти распространило издание Bloody Disgusting только 18 февраля.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Том Нунан снимался в кино более 30 лет. За это время он принял участие в 80 фильмах и сериалах.

Зрителям он запомнился ролями в фильмах и сериалах:

  • "Робокоп 2";
  • "Схватка";
  • "Последний киногерой";
  • "Ад на колесах";
  • "Секретные материалы";
  • "Черный список".

Напомним, в возрасте 95 лет скончался актер Роберт Дюваль.

Фокус также писал о смерти звезды "Бухты Доусона" и "Очень страшного кино" Джеймса Ван Дер Бика.