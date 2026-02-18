Підтримайте нас RU
У день Валентина помер зірка "Робокопа" та "Секретних матеріалів" Том Нунан

смерть Том Нунан
Том Нунан | Фото: Відкриті джерела

У віці 74 років помер американський актор, продюсер та режисер Том Нунан, відомий своїми ролями у фільмах "Робокоп-2" та "Останній кіногерой"

Нунен помер ще 14 лютого, проте інформацію про його смерть поширило видання Bloody Disgusting лише 18 лютого.

Причина смерті актора наразі невідома.

Том Нунан знімався в кіно понад 30 років. За цей час він взяв участь у 80 фільмах і серіалах.

Глядачам він запам'ятався ролями у фільмах та серіалах:

  • "Робокоп 2";
  • "Сутичка";
  • "Останній кіногерой";
  • "Пекло на колесах";
  • "Секретні матеріали";
  • "Чорний список".

