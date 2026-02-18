Стиль життя
У день Валентина помер зірка "Робокопа" та "Секретних матеріалів" Том Нунан
У віці 74 років помер американський актор, продюсер та режисер Том Нунан, відомий своїми ролями у фільмах "Робокоп-2" та "Останній кіногерой"
Нунен помер ще 14 лютого, проте інформацію про його смерть поширило видання Bloody Disgusting лише 18 лютого.
Причина смерті актора наразі невідома.
Том Нунан знімався в кіно понад 30 років. За цей час він взяв участь у 80 фільмах і серіалах.
Глядачам він запам'ятався ролями у фільмах та серіалах:
- "Робокоп 2";
- "Сутичка";
- "Останній кіногерой";
- "Пекло на колесах";
- "Секретні матеріали";
- "Чорний список".
Нагадаємо, у віці 95 років помер актор Роберт Дюваль.
Фокус також писав про смерть зірки "Бухти Доусона" і "Дуже страшного кіно" Джеймса Ван Дер Біка.