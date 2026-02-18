У день Валентина помер зірка "Робокопа" та "Секретних матеріалів" Том Нунан

У віці 74 років помер американський актор, продюсер та режисер Том Нунан, відомий своїми ролями у фільмах "Робокоп-2" та "Останній кіногерой"

Нунен помер ще 14 лютого, проте інформацію про його смерть поширило видання Bloody Disgusting лише 18 лютого.

Причина смерті актора наразі невідома.

Том Нунан знімався в кіно понад 30 років. За цей час він взяв участь у 80 фільмах і серіалах.

Глядачам він запам'ятався ролями у фільмах та серіалах:

"Робокоп 2";

"Сутичка";

"Останній кіногерой";

"Пекло на колесах";

"Секретні матеріали";

"Чорний список".

Нагадаємо, у віці 95 років помер актор Роберт Дюваль.

Фокус також писав про смерть зірки "Бухти Доусона" і "Дуже страшного кіно" Джеймса Ван Дер Біка.