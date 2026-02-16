Помер актор Роберт Дюваль у віці 95 років: що відомо про лауреата премії "Оскар"

Роберт Дюваль, актор, лауреат премії "Оскар", найбільш відомий за фільмами "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні", помер. Йому було 95 років, і він виконав багато ролей протягом своєї успішної екранної кар'єри, що тривала шість десятиліть.

Дюваль мирно помер у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія, у неділю, як повідомляє CNN. Він запам'ятався у ролі консільєрі родини Корлеоне, або ключового радника, у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько". Він отримав свою першу з семи номінацій на премію "Оскар" за цей фільм 1972 року, перш ніж повторити цю роль два роки по тому у фільмі "Хрещений батько 2". Дюваль пропустив довгоочікуване друге продовження, "Хрещений батько 3", через суперечку щодо оплати праці.

Дюваль народився в Сан-Дієго, Каліфорнія, його батько був кадровим морським офіцером, і він грав найрізноманітніші ролі, від ковбоїв до військових.

Відео дня

Дюваль з'явився в низці п'єс, перш ніж його взяли на роль у екранізації "Убити пересмішника". Далі було багато ролей у кіно, серед яких роль лиходія, що отримала "Оскар" у фільмі "Справжня мужність", а також головна роль у антиутопічному науково-фантастичному дебюті режисера "Зоряних війн" Джорджа Лукаса 1971 року — "THX 1138". Дюваль отримав "Оскар" за головну акторську роль кантрі-співака у фільмі 1983 року "Ніжне милосердя", де він сам співав.

Він також отримав номінації за роль підполковника Кілгора в епічному фільмі про війну у В'єтнамі "Апокаліпсис сьогодні" Копполи, де він вимовив часто цитований вислів: "Я люблю запах напалму вранці".У 2004 році за часів адміністрації Буша він був нагороджений Національною медаллю мистецтв.

Нагадаємо, що головні актори серіалу "Затока Доусонса" помирають один за одним. 11 лютого на 48-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням помер Джеймс Ван Дер Бік. Колеги по майданчику висловлюють співчуття, адже останніми роками пішли з життя кілька ключових зірок проєкту. Хоча серіал приніс виконавцям швидку популярність, їхні особисті історії були позначені проблемами зі здоров’ям та драматичними подіями.

Раніше ми також інформували, що перша у світі віртуальна міністерка Діелла виявилася "копією" албанської акторки Аніли Біші. Вона заявила про намір подати позов проти уряду через незаконне використання її зовнішності та голосу для створення ШІ-персонажа. За словами жінки, її образ вкрали, що й стало підставою для підготовки судового звернення.