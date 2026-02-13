Прокляття "Затоки Доусона": чому головні актори серіалу помирають одне за одним (фото)

Акторський склад серіалу "Затока Доусонса" сумує після трагічної смерті Джеймса Ван Дер Біка, який помер 11 лютого у віці 48 років після боротьби з раком.

Хоча серіал і приніс головним акторам миттєву славу, їхнє особисте життя було затьмарене проблемами зі здоров'ям, гучними розлученнями та трагедіями. Тепер, через два десятиліття після завершення шоу, Daily Mail розповідає, як склалося життя акторів.

Джеймс Ван Дер Бік

На момент закінчення шоу Джеймс отримав звання одного з 50 найкрасивіших людей за версією журналу People. Однак до кінця 2000-х він почав втрачати увагу публіки, беручи участь у невеликих проєктах на екрані та позабродвейських постановках, а також у "Танцях із зірками".

Актор переїхав з Лос-Анджелеса до Остіна, штат Техас, зі своєю родиною у 2020 році заради простішого життя.

Відео дня

В останні роки його імʼя знову з'явилося в заголовках ЗМІ після того, як у листопаді 2024 року актор повідомив, що в нього діагностували рак.

11 лютого 2026 року його родина підтвердила, що актор помер після "тривалої та мужньої боротьби з раком".

Також стало відомо, що "протягом усієї хвороби родина стикалася не лише з емоційними труднощами, а й зі значним фінансовим навантаженням, оскільки вони робили все можливе, щоб підтримати Джеймса та забезпечити його догляд…".

В актора залишилися дружина Кімберлі та шестеро дітей: доньки Олівія, 15 років, Аннабель, 12 років, Емілія, 9 років, Гвендолін, 7 років, а також сини Джошуа, 13 років, та Єремія, 4 роки.

Джеймс Ван Дер Бік помер від раку Фото: James Van Der Beek/Instagram

Мішель Вільямс

Акторка зіграла Джен Ліндлі, дитину з Нью-Йорка, яку перевезли до бабусі в Кейпсайд. Вона досягла найбільшого успіху в кар'єрі, отримавши чотири "Оскари" та два "Золоті глобуси".

Одна з її найвідоміших ролей на великому екрані була у фільмі 2004 року "Горбата гора", де вона також познайомилася зі своїм партнером Гітом Леджером. У жовтні 2005 року пара стала батьками доньки Матильди, а у 2007 році розлучилася.

Три місяці по тому Леджер помер від передозування наркотиків. Йому було лише 28 років.

Мішель довго не коментувала публічно трагічну смерть Гіта Леджера, натомість зосередившись на вихованні їхньої доньки подалі від громадськості.

Мішель Вільямс втратила батька своєї доньки Фото: Shutterstock

Джошуа Джексон

Граючи найкращого друга Доусона, Джошуа був "поганим хлопцем" Кейпсайду. Після завершення шоу актор продовжив грати ще більше підлітків-бунтарів.

Але його особисте життя було затьмарене любовними негараздами.

Він одружився з Джоді Тернер-Сміт у 2019 році, але через чотири роки та подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності". А їхня угода про опіку над п'ятирічною донькою Джуно виявилася каменем спотикання.

Вони посварилися через те, до якої школи піде Джуно і чи зможе вона подорожувати разом з Джоді протягом тривалого часу.

Пара мала звернутися до суду 15 жовтня, але незадовго до цього юридична команда Джоді подала судові документи з проханням скасувати слухання. Ще одним ударом стало те, що Джошуа втратив свій будинок вартістю 2 мільйони доларів у каньйоні Топанга через руйнівні лісові пожежі в Лос-Анджелесі минулого року.

Джошуа Джексон судиться через доньку і втратив будинок Фото: Shutterstock

Кеті Голмс

Кеті грала Джої Поттер у серіалі. Проблемне сімейне життя створило кілька пікантних сюжетних ліній: її батько був у в'язниці за торгівлю наркотиками, перш ніж її пограбували під дулом пістолета.

Поза кадром гучний шлюб Кеті з Томом Крузом та подальше розлучення затьмарили її кар'єру після завершення "Затоки Доусона".

Саме у 2012 році Том і Кеті оголосили, що розлучаються після п'яти років шлюбу, що стало одним із найгучніших розлучень, які коли-небудь бачив шоу-бізнес.

Том зізнався у коханні до обраниці, стрибаючи на дивані під час появи в шоу Опри Вінфрі.

Пара одружилася у 2006 році на церемонії саєнтологів в Італії, лише через кілька місяців після народження доньки Сурі. але все поступово руйнувалося, і джерела стверджували, що Кеті відчувала страх перед тією церквою та її впливом.

У червні 2012 року повідомлялося, що Кеті вирішила подати на розлучення в Нью-Йорку і це потенційно могло б дати їй більше шансів отримати повну опіку над Сурі.

Таким чином акторка змогла б виключити свою дочку з церкви саєнтології, яку вона нібито не любила та не довіряла їй, незважаючи на ентузіазм чоловіка щодо неї.

9 липня 2012 року адвокат Кеті підтвердив, що її розлучення з Томом було врегульовано, і Кеті отримала повну опіку над Сурі, якій на той час було шість років.

Після розлучення з Томом зірка отримала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а також угоду про аліменти у розмірі 38 000 доларів на рік.

Кеті Голмс з донькою Сурі Фото: PopCornNews

Обі Ндіфо

Актор помер у листопаді 2024 року у віці 51 року. Через п'ять років після втрати обох ніг у жахливій аварії. Він отримав серйозні травми внаслідок наїзду авто та втечі з місця події у серпні 2019 року.

Хірурги були змушені ампутувати йому ноги. Він завантажував холодильник у свій багажник, коли п'яний водій виїхав зі смуги руху та збив його.

Обі Ндіфо помер у 2024 році Фото: Warner Bros.

Гайді Феррер

Гайді Феррер покінчила життя самогубством у 2021 році у своєму будинку в Лос-Анджелесі після 13-місячної боротьби з COVID-19. Вона була прикута до ліжка та страждала від нестерпного болю з моменту зараження вірусом у квітні 2020 року.

Її чоловік, режисер Нік Гуте, казав, що лікарям знадобилися місяці, щоб діагностувати її захворювання.

"Вона зазначила, що якщо все стане дуже погано, вона не знає, як вона зможе продовжувати, а я просто продовжував повторювати: "Просто тримайся, знаєш, просто тримайся, медична наука розвивається з найшвидшою швидкістю за всю історію", — казав чоловік Гайді.

Гайді Феррер наклала на себе руки Фото: tmz

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

18-річну доньку Тома Круза та Кеті Голмс Сурі помітили на рідкісній прогулянці з мамою.

Через понад 30 років, як лідера американського гранж-гурту Nirvana не стало, в суспільстві знову спалахнули дискусії щодо обставин його смерті.

Нагадаємо, Фокус розповідав про загадкову загибель голлівудської суперзірки Наталі Вуд, у смерті якої підозрювали її чоловіка.