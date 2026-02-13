Проклятие "Бухты Доусона": почему главные актеры сериала умирают друг за другом (фото)

Актерский состав сериала "Бухта Доусонса" скорбит после трагической смерти Джеймса Ван Дер Бика, который умер 11 февраля в возрасте 48 лет после борьбы с раком.

Хотя сериал и принес главным актерам мгновенную славу, их личная жизнь была омрачена проблемами со здоровьем, громкими разводами и трагедиями. Теперь, спустя два десятилетия после завершения шоу, Daily Mail рассказывает, как сложилась жизнь актеров.

Джеймс Ван Дер Бик

На момент окончания шоу Джеймс получил звание одного из 50 самых красивых людей по версии журнала People. Однако к концу 2000-х он начал терять внимание публики, участвуя в небольших проектах на экране и внебродвейских постановках, а также в "Танцах со звездами".

Актер переехал из Лос-Анджелеса в Остин, штат Техас, со своей семьей в 2020 году ради более простой жизни.

В последние годы его имя снова появилось в заголовках СМИ после того, как в ноябре 2024 года актер сообщил, что у него диагностировали рак.

11 февраля 2026 года его семья подтвердила, что актер умер после "длительной и мужественной борьбы с раком".

Также стало известно, что "на протяжении всей болезни семья сталкивалась не только с эмоциональными трудностями, но и со значительной финансовой нагрузкой, поскольку они делали все возможное, чтобы поддержать Джеймса и обеспечить его уход...".

У актера остались жена Кимберли и шестеро детей: дочери Оливия, 15 лет, Аннабель, 12 лет, Эмилия, 9 лет, Гвендолин, 7 лет, а также сыновья Джошуа, 13 лет, и Иеремия, 4 года.

Джеймс Ван Дер Бик умер от рака Фото: James Van Der Beek/Instagram

Мишель Уильямс

Актриса сыграла Джен Линдли, ребенка из Нью-Йорка, которого перевезли к бабушке в Кейпсайд. Она достигла наибольшего успеха в карьере, получив четыре "Оскара" и два "Золотых глобуса".

Одна из её самых известных ролей на большом экране была в фильме 2004 года "Горбатая гора", где она также познакомилась со своим партнёром Хитом Леджером. В октябре 2005 года пара стала родителями дочери Матильды, а в 2007 году развелась.

Три месяца спустя Леджер умер от передозировки наркотиков. Ему было всего 28 лет.

Мишель долго не комментировала публично трагическую смерть Хита Леджера, вместо этого сосредоточившись на воспитании их дочери подальше от общественности.

Мишель Уильямс потеряла отца своей дочери Фото: Shutterstock

Джошуа Джексон

Играя лучшего друга Доусона, Джошуа был "плохим парнем" Кейпсайда. После завершения шоу актер продолжил играть еще больше подростков-бунтарей.

Но его личная жизнь была омрачена любовными неурядицами.

Он женился на Джоди Тернер-Смит в 2019 году, но через четыре года та подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия". А их соглашение об опеке над пятилетней дочерью Джуно оказалось камнем преткновения.

Они поссорились из-за того, в какую школу пойдет Джуно и сможет ли она путешествовать вместе с Джоди в течение длительного времени.

Пара должна была обратиться в суд 15 октября, но незадолго до этого юридическая команда Джоди подала судебные документы с просьбой отменить слушания. Еще одним ударом стало то, что Джошуа потерял свой дом стоимостью 2 миллиона долларов в каньоне Топанга из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в прошлом году.

Джошуа Джексон судится из-за дочери и потерял дом Фото: Shutterstock

Кэти Холмс

Кэти играла Джои Поттер в сериале. Проблемная семейная жизнь создала несколько пикантных сюжетных линий: ее отец был в тюрьме за торговлю наркотиками, прежде чем ее ограбили под дулом пистолета.

За кадром громкий брак Кэти с Томом Крузом и последующий развод омрачили ее карьеру после завершения "Залива Доусона".

Именно в 2012 году Том и Кэти объявили, что разводятся после пяти лет брака, что стало одним из самых громких разводов, которые когда-либо видел шоу-бизнес.

Том признался в любви к избраннице, прыгая на диване во время появления в шоу Опры Уинфри.

Пара поженилась в 2006 году на церемонии сайентологов в Италии, всего через несколько месяцев после рождения дочери Сури. но все постепенно разрушалось, и источники утверждали, что Кэти чувствовала страх перед той церковью и ее влиянием.

В июне 2012 года сообщалось, что Кэти решила подать на развод в Нью-Йорке и это потенциально могло бы дать ей больше шансов получить полную опеку над Сури.

Таким образом актриса смогла бы исключить свою дочь из церкви сайентологии, которую она якобы не любила и не доверяла ей, несмотря на энтузиазм мужа в отношении нее.

9 июля 2012 года адвокат Кэти подтвердил, что ее развод с Томом был урегулирован, и Кэти получила полную опеку над Сури, которой к тому времени было шесть лет.

После развода с Томом звезда получила 10 миллионов фунтов стерлингов, а также соглашение об алиментах в размере 38 000 долларов в год.

Кэти Холмс с дочерью Сури Фото: PopCornNews

Оби Ндифо

Актер умер в ноябре 2024 года в возрасте 51 года. Через пять лет после потери обеих ног в ужасной аварии. Он получил серьезные травмы в результате наезда авто и бегства с места происшествия в августе 2019 года.

Хирурги были вынуждены ампутировать ему ноги. Он загружал холодильник в свой багажник, когда пьяный водитель выехал с полосы движения и сбил его.

Оби Ндифо умер в 2024 году Фото: Warner Bros.

Хайди Феррер

Хайди Феррер покончила жизнь самоубийством в 2021 году в своем доме в Лос-Анджелесе после 13-месячной борьбы с COVID-19. Она была прикована к постели и страдала от невыносимой боли с момента заражения вирусом в апреле 2020 года.

Ее муж, режиссер Ник Гуте, говорил, что врачам понадобились месяцы, чтобы диагностировать ее заболевание.

"Она отметила, что если все станет очень плохо, она не знает, как она сможет продолжать, а я просто продолжал повторять: "Просто держись, знаешь, просто держись, медицинская наука развивается с самой быстрой скоростью за всю историю", — говорил муж Хайди.

Хайди Феррер покончила с собой Фото: tmz

