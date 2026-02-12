"Кто-то сделал постановку": исследователи настаивают, что смерть Курта Кобейна была убийством (фото)

Спустя более 30 лет, как лидера американской гранж-группы Nirvana не стало, в обществе вновь вспыхнули дискуссии относительно обстоятельств его смерти. Официальная версия говорит о самоубийстве, однако новый судебно-медицинский отчет дает основания предполагать, что музыканта могли убить.

О новом отчете судебно-медицинской экспертизы по смерти Курта Кобейна пишет 11 февраля Euronews. Журналисты напомнили, что тело фронтмена группы Nirvana нашли в его квартире в Сиэтле, и причиной смерти официально было названо ранение лица от выстрела ружья после длительной борьбы со злоупотреблением наркотиками и депрессией.

Фанаты распространяли теории о том, что Кобейна убили и подделали предсмертную записку. Подозрения подогревал его бурный брак с рок-звездой Кортни Лав. Новое независимое расследование снова разожгло дебаты — его авторы оспаривают вывод о самоубийстве, ссылаясь на доказательства принудительной передозировки героином.

В рецензируемой статье команда судебно-медицинских экспертов утверждает, что на Кобейна могли напасть один или несколько человек, силой ввести ему большую дозу героина, чтобы "обезвредить" и выстрелить в голову. По словам специалистов, дробовик могли вложить музыканту в руки после смерти.

Смерть Курта Кобейна может быть постановкой

Независимая исследовательница Мишель Уилкинс, которая работала с командой, сказала британскому таблоиду Daily Mail, что судебно-медицинский специалист Брайан Бернетт пришел к выводу об убийстве Курта Кобейна, просмотрев улики на месте преступления и заключение о вскрытии.

"Во вскрытии есть вещи, которые звучат так: этот человек не умер очень быстро от выстрела. Он умирает от передозировки, поэтому едва дышит, его кровь не очень сильно циркулирует (...) Я имею в виду, он в коме, и он держится, чтобы иметь возможность нажать на курок, положив дуло себе в рот. Это безумие", — сказала эксперт.

Она также отметила, что повреждение органов Кобейна было связано с кислородным голоданием.

"Некроз мозга и печени случается при передозировке. При смерти от дробовика такого не случается", — подчеркнула Уилкинс.

Ружье, из которого Кобейн по версии следствия выстрелил себе в голову Фото: Daily Mail

Также команда в своих выводах отметила, что участок вокруг тела Кобейна был "жутко чистым", а на руке музыканта не обнаружили брызг крови.

"Если вы когда-нибудь посмотрите на фотографии самоубийств из дробовика, они жестоки. Нет такой вселенной, где эта рука не была бы покрыта кровью", — сказала Мишель Уилкинс.

Также команда обратила внимание, что "героиновый набор" Кобейна был аккуратно сложен, чего не мог сделать человек со смертельной дозой наркотика в организме.

"Мы должны верить, что он закрыл иглы крышками и все восстановил после трех уколов, потому что именно так человек делает, когда умирает. Мне кажется, что кто-то сделал постановку и хотел, чтобы вы были абсолютно уверены, что это самоубийство", — отметила Уилкинс в комментарии Newsweek.

"Героиновый набор" Кобейна был аккуратно сложен перед его смертью Фото: Daily Mail

Смерть Курта Кобейна: что говорят ведомства о новом отчете

Несмотря на обращение команды следователей с просьбой возобновить расследование смерти Кобейна, Офис судебно-медицинской экспертизы округа Кинг и Департамент полиции Сиэтла заявили, что дело останется закрытым, а смерть лидера Nirvana по состоянию на февраль 2026 года остается классифицированной как самоубийство.

"Наш детектив пришел к выводу, что он покончил жизнь самоубийством, и этот департамент продолжает придерживаться этой позиции", — сказал журналистам представитель полицейского департамента Сиэтла.

Представитель Департамента здравоохранения округа Кинг в свою очередь заверил, что ведомство готово пересмотреть свои выводы в случае появления новых доказательств, но не сегодня они "не видели ничего, что оправдывало бы повторное открытие этого дела".

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года. Незадолго до того он женился на певице Кортни Лав, стал отцом дочери Фрэнсис и записал два студийных альбома, возглавивших чарты. В апреле 2021 года ФБР опубликовало досье на Курта Кобейна, которое породило среди поклонников теории, что смерть музыканта не была самоубийством.

Напомним, 17 сентября 2024 года дочь Курта Кобейна родила первенца. Художница, фотомодель, певица и журналистка Фрэнсис Бин Кобейн стала матерью мальчика, которого назвали Ронином Уокером.