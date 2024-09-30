Дочь Курта Кобейна родила первенца через 30 лет после самоубийства отца (фото)

Мальчика назвали Ронином Уокером. Малыш появился на свет еще 17 сентября, но родители сообщили о его рождении спустя почти две недели.

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Дочь фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, художница, фотомодель, певица и журналистка Фрэнсис Бин Кобейн родила первенца от Райли Хоука, старшего сына знаменитого американского скейтбордиста и бизнесмена Тони Хоука. Первым фото новорожденного молодая мама поделилась на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что мальчик появился на свет еще 17 сентября, о его появлении родители решили рассказать только сейчас.

На черно-белых фото запечатлен малыш, закутанный в одеяло, Райли, держащий сына на руках, и рука Фрэнсис, которая держит маленькие пальчики.

"17.09.2024. Ронин Уокер Кобейн Хоук", – гласит подпись.

56-летний Тони в комментариях к посту восторженно отозвался о пополнении в своей семье, написав, что Ронин — его "любимый внук".

Бин и Хоук связали себя узами брака 7 октября 2023 года, через месяц после получения свидетельства о браке в Сан-Диего. Как пишет Page Six, церемонию, предположительно, провел крестный отец Фрэнсис, фронтмен группы R.E.M. Майкл Стайп.

О своем романе влюбленные рассказали в феврале 2022 года, однако встречаться начали еще в начале 2021-го.

Для Фрэнсис брак с Райли – не первый. С 2014 по 2017 года она была замужем за музыкантом Исайей Сильвой. После того как они расстались, они ввязались в длительную судебную тяжбу из-за одной из гитар Курта. 39-летний Сильва получил инструмент певца и продал его на аукционе за $6 миллионов.

Смерть Курта Кобейна: что об этом известно

Смерть музыканта, который злоупотреблял запрещенными веществами наступила 8 апреля 1994 году. Тело Курта Кобейна было найдено в оранжерее возле гаража его собственного дома в районе Лейк-Вашингтон в Сиэтле. В руках у него был дробовик, который и стал причиной его смерти.

Ранее Фокус писал, что смерть Курта Кобейна могла быть не самоубийством. Следователи решили проверить его вдову на детекторе лжи.