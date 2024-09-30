Дочка Курта Кобейна народила первістка через 30 років після самогубства батька (фото)

Хлопчика назвали Роніном Вокером. Малюк з'явився на світ ще 17 вересня, але батьки повідомили про його народження через майже два тижні.

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Дочка фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна, художниця, фотомодель, співачка і журналістка Френсіс Бін Кобейн народила первістка від Райлі Гоука, старшого сина знаменитого американського скейтбордиста і бізнесмена Тоні Гоука. Першим фото новонародженого молода мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Попри те, що хлопчик з'явився на світ ще 17 вересня, про його появу батьки вирішили розповісти тільки зараз.

На чорно-білих фото зображений малюк, закутаний у ковдру, Райлі, що тримає сина на руках, і рука Френсіс, яка тримає маленькі пальчики.

"17.09.2024. Ронін Вокер Кобейн Гоук", — говориться у підписі.

56-річний Тоні в коментарях до посту захоплено відгукнувся про поповнення у своїй родині, написавши, що Ронін — його "улюблений онук".

Бін і Гоук побралися 7 жовтня 2023 року, через місяць після отримання свідоцтва про шлюб у Сан-Дієго. Як пише Page Six, церемонію, імовірно, провів хрещений батько Френсіс, фронтмен групи R.E.M. Майкл Стайп.

Про свій роман закохані розповіли в лютому 2022 року, проте зустрічатися почали ще на початку 2021-го.

Для Френсіс шлюб із Райлі — не перший. З 2014 до 2017 року вона була одружена з музикантом Ісаєю Сільвою. Після того як вони розлучилися, вони вплуталися в тривалу судову тяганину через одну з гітар Курта. 39-річний Сільва отримав інструмент співака і продав його на аукціоні за $6 мільйонів.

Смерть Курта Кобейна: що про це відомо

Смерть музиканта, який зловживав забороненими речовинами, настала 8 квітня 1994 року. Тіло Курта Кобейна було знайдено в оранжереї біля гаража його власного будинку в районі Лейк-Вашингтон у Сіетлі. У руках у нього був дробовик, який і став причиною його смерті.

Раніше Фокус писав, що смерть Курта Кобейна могла бути не самогубством. Слідчі вирішили перевірити його вдову на детекторі брехні.