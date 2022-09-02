Малює та вчиться водіння. Як наразі виглядає єдина донька Курта Кобейна (фото)

Дівчині виповнилося 30 років.

Напередодні папараці вдалося "впіймати" єдину доньку загиблого музиканта Курта Кобейна. Про це пише Daily Mail.

30-річну американську фотомодель та співачку Френсіс Бін Кобейн помітили на уроках водіння в Сан-Дієго. Вона була одягнута у чорний кроп-топ, темні спортивні штани та білі кросівки. Волосся доньки культового музиканта було зібране у два хвости.

"30 !!! ❤️🔥☀️🦋Я це зробила! Чесно кажучи, 20-річна Френсіс не була впевнена, що це станеться. У той час, внутрішнє почуття глибокої ненависті до себе, продиктоване невпевненістю, руйнівними механізмами боротьби та більшою травмою, ніж моє тіло чи мозок знали, як впоратися", — писала в день свого народження дівчина.

[ + – ] Френсіс Бін Кобейн

Як відомо, наразі єдина донька Курта Кобейна зустрічається з Райлі Хавком — сином відомого скейтбордиста Тоні Хавка. Раніше вона вже була заміжня, проте шлюб не склався для дівчини вдало. Внаслідок розлучення Френсіс втратила знамениту гітару батька.

Єдина донька американського співака народилася у шлюбі з Кортні Лав, з якою Курт Кобейн прожив в офіційному союзі лише два роки.

30-річна Френсіс більше надає перевагу художньому мистецтву, вона малює картини та створює проєкти в абстрактному стилі. Дуже рідко дівчина може порадувати своїх та батькових прихильників та заспівати кілька пісень.

[ + – ] Курт Кобейн Фото: Скриншот

Нагадаємо, волосся загиблого Курта Кобейна виставили на продаж у США.

Також Фокус писав про знамениту гітару Курта Кобейна, яку виставили на продаж за рекордні 800 тисяч доларів.