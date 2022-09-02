Рисует и учится вождению. Как сейчас выглядит единственная дочь Курта Кобейна (фото)

Девушке исполнилось 30 лет.

Накануне папарацци удалось "поймать" единственную дочь погибшего музыканта Курта Кобейна. Об этом пишет Daily Mail.

30-летнюю американскую фотомодель и певицу Фрэнсис Бин Кобейн заметили на уроках вождения в Сан-Диего. Она была одета в черный кроп-топ, темные спортивные штаны и белые кроссовки. Волосы дочери культового музыканта были собраны в два хвоста.

"30 !!! ❤️🔥☀️🦋Я это сделала! Честно говоря, 20-летняя Фрэнсис не была уверена, что это произойдет. В то время, внутреннее чувство глубокой ненависти к себе, продиктованное неуверенностью, разрушительными механизмами борьбы и большей травмой, чем больше мое тело или мозг знали, как справиться", — писала в день своего рождения девушка.

[ + – ] Фрэнсис Бин Кобейн

Как известно, единственная дочь Курта Кобейна сейчас встречается с Райли Хавком — сыном известного скейтбордиста Тони Хавка. Раньше она уже была замужем, однако брак не сложился для девушки удачно. В результате развода Фрэнсис потеряла знаменитую гитару отца.

Единственная дочь американского певца родилась в браке с Кортни Лав, с которой Курт Кобейн прожил в официальном союзе только два года.

30-летняя Фрэнсис больше предпочитает художественное искусство, она рисует картины и создает проекты в абстрактном стиле. Очень редко девушка может порадовать своих и поклонников отца и спеть несколько песен.

[ + – ] Курт Кобейн Фото: Скриншот

Напомним, волосы погибшего Курта Кобейна выставили на продажу в США.

Также Фокус писал о знаменитой гитаре Курта Кобейна, которую выставили на продажу за рекордные 800 тысяч долларов.