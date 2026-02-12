"Хтось зробив постановку": дослідники наполягають, що смерть Курта Кобейна була вбивством (фото)

Через понад 30 років, як лідера американського гранж-гурту Nirvana не стало, в суспільстві знову спалахнули дискусії щодо обставин його смерть. Офіційна версія говорить про самогубство, проте новий судово-медичний звіт дає підстави припускати, що музиканта могли вбити.

Про новий звіт судово-медичної експертизи щодо смерті Курта Кобейна пише 11 лютого Euronews. Журналісти нагадали, що тіло фронтмена групи Nirvana знайшли в його квартирі у Сієтлі, та причиною смерті офіційно було названо пораненя обличчя від пострілу рушниці після тривалої боротьюи зі зловживанням наркотиками та депресією.

Фанати поширювали теорії про те, що Кобейна вбили та підробили передсмертну записку. Підозри підігрівав його бурхливий шлюб із рок-зіркою Кортні Лав. Нове незалежне розслідування знову розпалило дебати — його автори оскаржують висновок про самогубство, посилаючись на докази примусового передозування героїном.

Відео дня

У рецензованій статті команда судово-медичних експертів стверджує, що на Кобейна могли напасти один або кілька людей, силоміць ввести йому велику дозу героїну, щоб "знешкодити" та вистрілити в голову. За словами фахівців, дробовик могли вкласти музиканту в руки після смерті.

Смерть Курта Кобейна може бути постановкою

Незалежна дослідниця Мішель Вілкінс, яка працювала з командою, сказала британському таблоїду Daily Mail, що судово-медичний спеціаліст Браян Бернетт дійшов висновку про вбивство Курта Кобейна, переглянувши докази на місці злочину та висновок про розтин.

"У розтині є речі, які звучать так: ця людина не померла дуже швидко від пострілу. Він помирає від передозування, тому ледве дихає, його кров не дуже сильно циркулює (…) Я маю на увазі, він у комі, і він тримається, щоб мати змогу натиснути на курок, поклавши дуло собі в рот. Це божевілля", — сказала експертка.

Вона також зазначила, що пошкодження органів Кобейна було пов'язане з кисневим голодуванням.

"Некроз мозку та печінки трапляється при передозуванні. При смерті від дробовика такого не трапляється", — наголосила Вілкінс.

Рушниця, з якої Кобейн за версією слідства вистрілив собі у голову Фото: Daily Mail

Також команда у своїх висновках зазначила, що ділянка навколо тіла Кобейна була "моторошно чистою", а на руці музиканта не виявили бризок крові.

"Якщо ви коли-небудь подивитеся на фотографії самогубств з дробовика, вони жорстокі. Немає такого всесвіту, де ця рука не була б вкрита кров’ю", — сказала Мішель Вілкінс.

Також команда звернула увагу, що "героїновий набір" Кобейна був акуратно складений, чого не міг зробити чоловік зі смертельною дозою наркотика в організмі.

"Ми маємо вірити, що він закрив голки кришками та все відновив після трьох уколів, бо саме так людина робить, коли помирає. Мені здається, що хтось зробив постановку і хотів, щоб ви були абсолютно впевнені, що це самогубство", — зазначила Вілкінс у коментарі Newsweek.

"Героїновий набір" Кобейна був акуратно складений перед його смертю Фото: Daily Mail

Смерть Курта Кобейна: що кажуть відомства про новий звіт

Попри звернення команди слідчих із проханням поновити розслідування смерті Кобейна, Офіс судово-медичної експертизи округу Кінг та Департамент поліції Сіетла заявили, що справа залишиться закритою, а смерть лідера Nirvana станом на лютий 2026 року лишається класифікованою як самогубство.

"Наш детектив дійшов висновку, що він покінчив життя самогубством, і цей департамент продовжує дотримуватися цієї позиції", — сказав журналістам речник поліцейського департаменту Сіетла.

Речник Департаменту охорони здоров’я округу Кінг своєю чергою запевнив, що відомство готове переглянути свої висновки в разі появи нових доказів, але не сьогодні вони "не бачили нічого, що виправдовувало б повторне відкриття цієї справи".

Курт Кобейн пішов з життя 5 квітня 1994 року. Незадовго до того він одружився зі співачкою Кортні Лав, став батьком доньки Френсіс і записав два студійних альбоми, що очолили чарти. У квітні 2021 року ФБР опублікувало досьє на Курта Кобейна, яке породило серед шанувальників теорії, що смерть музиканта не була самогубством.

Нагадаємо, 17 вересня 2024 року дочка Курта Кобейна народила первістка. Художниця, фотомодель, співачка і журналістка Френсіс Бін Кобейн стала матір'ю хлопчика, якого назвали Роніном Вокером.