Умер актер Роберт Дюваль в возрасте 95 лет: что известно о лауреате премии "Оскар"

Роберт Дюваль, актер, лауреат премии "Оскар", наиболее известный по фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", умер. Ему было 95 лет, и он исполнил много ролей на протяжении своей успешной экранной карьеры, длившейся шесть десятилетий.

Дюваль мирно скончался в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, в воскресенье, как сообщает CNN. Он запомнился в роли консильери семьи Корлеоне, или ключевого советника, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Он получил свою первую из семи номинаций на премию "Оскар" за этот фильм в 1972 году, прежде чем повторить эту роль два года спустя в фильме "Крестный отец 2". Дюваль пропустил долгожданное второе продолжение, "Крестный отец 3", из-за спора об оплате труда.

Дюваль родился в Сан-Диего, Калифорния, его отец был кадровым морским офицером, и он играл самые разные роли, от ковбоев до военных.

Дюваль появился в ряде пьес, прежде чем его взяли на роль в экранизации "Убить пересмешника". Далее было много ролей в кино, среди которых роль злодея, получившая "Оскар" в фильме "Настоящее мужество", а также главная роль в антиутопическом научно-фантастическом дебюте режиссера "Звездных войн" Джорджа Лукаса 1971 года — "THX 1138". Дюваль получил "Оскар" за главную актерскую роль кантри-певца в фильме 1983 года "Нежное милосердие", где он сам пел.

Он также получил номинации за роль подполковника Килгора в эпическом фильме о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня" Копполы, где он произнес часто цитируемое высказывание: "Я люблю запах напалма по утрам".В 2004 году во времена администрации Буша он был награжден Национальной медалью искусств.

