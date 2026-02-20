Знімався у серіалах "Усі жінки — відьми" та "Ейфорія": помер відомий актор Ерік Дейн

Зірка серіалів "Усі жінки — відьми", "Анатомія Ґрей" та "Ейфорія" Ерік Дейн помер у віці 53 роки після боротьби з важким невиліковним захворюванням, який йому діагностували близько року тому.

Раніше Дейн оголосив, що у нього виявили аміотрофічний латеральний склероз (АЛС). Про смерть актора 20 лютого повідомило видання People.

Не стало зірки у четвер, 19 лютого.

"З великим сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер після обіду після мужньої боротьби з АЛС… Він провів свої останні дні в оточенні близьких друзів, відданої дружини та двох прекрасних дочок, Біллі та Джорджії, які були центром його світу", — розповіла родина Дейна.

Сім'я актора також попросила поважати їхню приватність у час скорботи та висловила вдячність прихильникам, які увесь складний період хвороби підтримували Еріка Дейна. Також у заяві йдеться, що актор упродовж боротьби став прихильником досліджень та підвищення обізнаності людей щодо цього захворювання і був налаштований змінити життя людей, що страждають через такий діагноз.

Варто зазначити, що у листопаді видання Azat TV показало фотографії Еріка Дейна під час його хвороби. Актора помітили на кріслі колісному.

Ерік Дейн через хворобу був змушений пересуватися на кріслі колісному Фото: з відкритих джерел

Новина доповнюється…