Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Знімався у серіалах "Усі жінки — відьми" та "Ейфорія": помер відомий актор Ерік Дейн

Ерік Дейн
Актор Ерік Дейн помер у 53 роки | Фото: Shutterstock

Зірка серіалів "Усі жінки — відьми", "Анатомія Ґрей" та "Ейфорія" Ерік Дейн помер у віці 53 роки після боротьби з важким невиліковним захворюванням, який йому діагностували близько року тому.

Раніше Дейн оголосив, що у нього виявили аміотрофічний латеральний склероз (АЛС). Про смерть актора 20 лютого повідомило видання People.

Не стало зірки у четвер, 19 лютого.

"З великим сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер після обіду після мужньої боротьби з АЛС… Він провів свої останні дні в оточенні близьких друзів, відданої дружини та двох прекрасних дочок, Біллі та Джорджії, які були центром його світу", — розповіла родина Дейна.

Сім'я актора також попросила поважати їхню приватність у час скорботи та висловила вдячність прихильникам, які увесь складний період хвороби підтримували Еріка Дейна. Також у заяві йдеться, що актор упродовж боротьби став прихильником досліджень та підвищення обізнаності людей щодо цього захворювання і був налаштований змінити життя людей, що страждають через такий діагноз.

Відео дня

Варто зазначити, що у листопаді видання Azat TV показало фотографії Еріка Дейна під час його хвороби. Актора помітили на кріслі колісному.

актор Ерік Дейн хвороба
Ерік Дейн через хворобу був змушений пересуватися на кріслі колісному
Фото: з відкритих джерел

Новина доповнюється…