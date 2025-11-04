На кріслі колісному: зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Ерік Дейн бореться з невиліковною хворобою

Зірка серіалів "Усі жінки — відьми", "Анатомія Ґрей" та "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з важкою невиліковною хворобою — аміотрофічним латеральним склерозом (ALS). 52-річного актора нещодавно помітили у Західному Голлівуді разом із дружиною Ребеккою Гейгарт і молодшою донькою Джорджією — він пересувався на кріслі колісному.

Попри серйозний стан, Дейн виглядав усміхненим і спокійним, а його родина намагалася створити атмосферу звичайного сімейного виходу. Але за цією сценою — щоденна боротьба з хворобою, яка поступово позбавляє людину можливості рухатись і говорити, пише Azat TV.

"ALS — жорстока хвороба"

Про свій діагноз актор повідомив у квітні 2023 року. Відтоді його життя кардинально змінилося. Хвороба змусила його відмовитися від участі у багатьох публічних заходах, зокрема від зустрічі акторів "Анатомія Ґрей" на церемонії "Еммі".

В інтерв’ю The Washington Post Дейн зізнався: "ALS — жорстока хвороба. Вона змінює тебе, твоє тіло й усе життя. Але я вдячний, що поруч моя родина".

Родина — головна опора

Після оголошення діагнозу стосунки Еріка та Ребекки пережили новий етап. Подружжя, яке у 2018 році подало на розлучення, у березні 2023-го вирішило скасувати його, щоб разом пройти цей складний період.

Гейгарт відверто розповіла, що їхні доньки — 15-річна Біллі та 13-річна Джорджія — важко переживають хворобу батька: "Мої дівчатка дуже страждають. Ми ходимо до терапевтів, намагаємося день за днем приймати реальність. Це боляче, але ми разом".

Акторка підкреслила, що попри всі труднощі вони залишаються однією командою: "Ерік завжди буде частиною моєї родини, навіть якщо ми не разом як подружжя".

Публічна поява як символ сили

Останній вихід родини у Sushi Park став для шанувальників знаком надії: навіть у боротьбі з невиліковною хворобою можна знайти моменти радості. Для Дейна — це не просто вечеря, а символ стійкості й любові, яка тримає його на плаву.

Його відкритість щодо діагнозу допомагає привернути увагу до проблеми ALS і показує, що навіть у Голлівуді є місце щирості, співчуттю та людяності.

"Ми робимо все, що можемо"

Попри прогресування хвороби, Ерік Дейн не здається. Його родина продовжує бути головним джерелом сили й підтримки.

"Ми робимо все, що можемо як родина, щоб пройти це з гідністю", — сказала Гейгарт.

