"Я вільна": зірка серіалу "Усі жінки — відьми" видалила імпланти і пояснила своє рішення (фото)

Американська знаменитість зробила операцію із видалення грудних імплантів. Вона поділилась своїм досвідом та пояснила, чому прийняла таке рішення, і як воно вплинуло на неї та її ставлення до себе.

Акторка Алісса Мілано, зірка серіалу "Усі жінки — відьми", поділилася відвертим зізнанням після видалення грудних імплантів. Вона назвала цей крок звільненням від чужих очікувань та "хибних наративів". Про це Алісса написала на сторінці у своєму Instagram.

Алісса Мілано видалила імпланти з грудей

"Сьогодні я відпускаю ті частини себе, які ніколи насправді не були моїми, — написала акторка. — Я позбуваюся тіла, яке було сексуалізоване, яке зазнавало зловживань і яке, як я вважала, було необхідним для того, щоб мене любили, щоб я була привабливою, успішною та щасливою. У цьому я хочу звільнити й свою доньку Беллу від тих самих нездорових вимог".

Водночас Мілано наголосила, що її вибір не є універсальним.

"Багато жінок знайдуть красу й свободу у своїх імплантах. Те, що є неправдою для мене, може бути правильним для них, і я щаслива, що кожна з нас має можливість знаходити жіночність та спокій на власних умовах".

Алісса Мілано вважає рішення видалити імпланти вдалим Фото: Instagram

Вона також зізналася, що її надихнув приклад телеведучої Мішель Візаж, яка відверто ділилася досвідом і допомогла багатьом жінкам "знайти свій шлях", — зазначила вона.

Акторка підкреслила, що тепер почувається гарною, коханою та успішною без імплантів: "Я буду всім цим і завтра, коли їх більше не буде. У цьому знанні — радість і свобода".

"Сьогодні я — справжня. Сьогодні я вільна", — підсумувала Мілано.

У завершенні свого допису вона додала, що відновлюється після операції: "Я затишно лежу у ліжку й їм страви, які приготувала мама. Дякую за добрі слова — я дуже ціную вашу підтримку".

