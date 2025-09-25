"Я свободна": звезда сериала "Все женщины — ведьмы" удалила импланты и объяснила свое решение (фото)

Американская знаменитость сделала операцию по удалению грудных имплантов. Она поделилась своим опытом и объяснила, почему она приняла такое решение, и как оно повлияло на нее и ее отношение к себе.

Актриса Алисса Милано, звезда сериала "Все женщины — ведьмы", поделилась откровенным признанием после удаления грудных имплантов. Она назвала этот шаг освобождением от чужих ожиданий и "ложных нарративов". Об этом Алисса написала на странице в своем Instagram.

Алисса Милано удалила импланты из груди

"Сегодня я отпускаю те части себя, которые никогда на самом деле не были моими, — написала актриса, — Я избавляюсь от тела, которое было сексуализировано, которое подвергалось злоупотреблениям и которое, как я считала, было необходимым для того, чтобы меня любили, чтобы я была привлекательной, успешной и счастливой. В этом я хочу освободить и свою дочь Беллу от тех же нездоровых требований".

В то же время Милано подчеркнула, что ее выбор не является универсальным.

"Многие женщины найдут красоту и свободу в своих имплантах. То, что является неправдой для меня, может быть правильным для них, и я счастлива, что каждая из нас имеет возможность находить женственность и спокойствие на собственных условиях".

Алисса Милано считает решение удалить импланты удачным Фото: Instagram

Она также призналась, что ее вдохновил пример телеведущей Мишель Визаж, которая откровенно делилась опытом и помогла многим женщинам "найти свой путь", — отметила она.

Актриса подчеркнула, что теперь чувствует себя красивой, любимой и успешной без имплантов: "Я буду всем этим и завтра, когда их больше не будет. В этом знании — радость и свобода".

"Сегодня я — настоящая. Сегодня я свободна", — подытожила Милано.

В завершении своего сообщения она добавила, что восстанавливается после операции: "Я уютно лежу в постели и ем блюда, которые приготовила мама. Спасибо за добрые слова — я очень ценю вашу поддержку".

