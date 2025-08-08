Врач во время операции по подтяжке груди распространил у пациентки рак: прокуратура открыла дело

В Киеве пластическому хирургу сообщили о подозрении из-за операции по подтяжке груди, которую он провел без необходимых обследований. У пациентки с онкологией вмешательство привело к распространению злокачественных новообразований.

По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, подозрение объявлено 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник столицы. По версии следствия, в сентябре 2024 года киевлянка обратилась в медучреждение для проведения подтяжки груди, и уже через два дня ей назначили операцию.

Во время подготовки к вмешательству УЗИ показало наличие опухолей, однако врач не направил женщину на осмотр онколога, маммографию или КТ. По медицинским нормам, фиброзно-кистозные и онкологические заболевания являются противопоказанием для таких операций, ведь работа с опухолевой тканью может привести к распространению рака.

Врачу из Киева сообщили о подозрении из-за операции по подтяжке груди Фото: Киевская городская прокуратура

Следствие установило, что после операции у пациентки произошло распространение злокачественного образования молочной железы и образовались новые очаги болезни. Действия врача квалифицировали как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Прокуроры планируют обратиться в суд с ходатайством об отстранении подозреваемого от работы.

