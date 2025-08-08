Лікар під час операції з підтяжки грудей розповсюдив у пацієнтки рак: прокуратура відкрила справу

У Києві пластичному хірургу повідомили про підозру через операцію з підтяжки грудей, яку він провів без необхідних обстежень. У пацієнтки з онкологією втручання призвело до поширення злоякісних новоутворень.

За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, підозру оголошено 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік столиці. За версією слідства, у вересні 2024 року киянка звернулася до медзакладу для проведення підтяжки грудей, і вже через два дні їй призначили операцію.

Під час підготовки до втручання УЗД показало наявність пухлин, однак лікар не направив жінку на огляд онколога, мамографію чи КТ. За медичними нормами, фіброзно-кістозні та онкологічні захворювання є протипоказанням для таких операцій, адже робота з пухлинною тканиною може спричинити поширення раку.

Лікарю з Києва повідомили про підозру через операцію з підтяжки грудей Фото: Київська міська прокуратура

Слідство встановило, що після операції у пацієнтки відбулося розповсюдження злоякісного утворення молочної залози та утворилися нові вогнища хвороби. Дії лікаря кваліфікували як неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Прокурори планують звернутися до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного від роботи.

