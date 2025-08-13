64-летняя актриса Джулианн Мур показалась без макияжа и фильтров (фото)

Голливудская актриса Джулианн Мур поделилась с подписчиками новым фото без макияжа. 64-летняя звезда показала натуральный вид и собрала волну разнообразных комментариев.

Джулианн Мур опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует без косметики. На фото актриса во дворе, одетая в топ и с легкой улыбкой.

Фанаты сразу засыпали звезду комплиментами, отмечая ее естественную красоту. "Такая красивая", "Какая красавица! Девочка!", "Я люблю тебя, потому что ты такая прекрасная в своем естественном состоянии", — писали пользователи в комментариях.

Джулианн Мур показалась без макияжа на фото Фото: Instagram

Мур и раньше откровенно говорила, что не боится показывать себя без макияжа и считает старение естественным процессом, который не нужно скрывать. Ее публикация еще раз подтвердила, что тренд на natural beauty среди знаменитостей становится все сильнее.

Однако некоторые пользователи отметили, что на фото она выглядит слишком худой. Мол, это учит молодых девушек, что худоба — это красиво. Однако иногда это может быть вредно для здоровья. Поэтому многие люди попросили актрису больше есть, потому что она как "кожа да кости".

