64-річна акторка Джуліанн Мур показалася без макіяжу та фільтрів (фото)

Голлівудська акторка Джуліанн Мур поділилася з підписниками новим фото без макіяжу. 64-річна зірка показала натуральний вигляд і зібрала хвилю різноманітних коментарів.

Related video

Джуліанн Мур опублікувала в Instagram знімок, на якому позує без косметики. На фото акторка на подвір’ї, вдягнена у топ та з легкою посмішкою.

Фанати одразу засипали зірку компліментами, відзначаючи її природну красу. "Така красива", "Яка красуня! Дівчинка!", "Я люблю тебе, тому що ти така прекрасна у своєму природному стані", — писали користувачі в коментарях.

Джуліанн Мур показалася без макіяжу на фото Фото: Instagram

Мур і раніше відверто говорила, що не боїться показувати себе без макіяжу та вважає старіння природним процесом, який не потрібно приховувати. Її публікація ще раз підтвердила, що тренд на natural beauty серед знаменитостей стає дедалі сильнішим.

Однак деякі користувачі зауважили, що на фото вона виглядає надто худою. Мовляв, це вчить молодих дівчат, що худорлявість — це красиво. Проте іноді це може бути шкідливо для здоров’я. Тож багато людей попросили акторку більше їсти, бо вона як "шкіра та кістки".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Памела Андерсон без макіяжу знялася для глянцю. Зірка екрану приміряла стильні та відверті образи.