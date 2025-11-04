На кресле колесном: звезда сериала "Все женщины — ведьмы" Эрик Дейн борется с неизлечимой болезнью

Звезда сериалов "Все женщины — ведьмы", "Анатомия Грей" и "Эйфория" Эрик Дэйн борется с тяжелой неизлечимой болезнью — амиотрофическим латеральным склерозом (ALS). 52-летнего актера недавно заметили в Западном Голливуде вместе с женой Ребеккой Гейгарт и младшей дочерью Джорджией — он передвигался на кресле колесном.

Несмотря на серьезное состояние, Дейн выглядел улыбающимся и спокойным, а его семья пыталась создать атмосферу обычного семейного выхода. Но за этой сценой — ежедневная борьба с болезнью, которая постепенно лишает человека возможности двигаться и говорить, пишет Azat TV.

"ALS — жестокая болезнь"

О своем диагнозе актер сообщил в апреле 2023 года. С тех пор его жизнь кардинально изменилась. Болезнь заставила его отказаться от участия во многих публичных мероприятиях, в частности от встречи актеров "Анатомия Грей" на церемонии "Эмми".

В интервью The Washington Post Дейн признался: "ALS — жестокая болезнь. Она меняет тебя, твое тело и всю жизнь. Но я благодарен, что рядом моя семья".

Відео дня

Семья — главная опора

После объявления диагноза отношения Эрика и Ребекки пережили новый этап. Супруги, которые в 2018 году подали на развод, в марте 2023-го решили отменить его, чтобы вместе пройти этот сложный период.

Гейгарт откровенно рассказала, что их дочери — 15-летняя Билли и 13-летняя Джорджия — тяжело переживают болезнь отца: "Мои девочки очень страдают. Мы ходим к терапевтам, стараемся день за днем принимать реальность. Это больно, но мы вместе".

Актриса подчеркнула, что несмотря на все трудности они остаются одной командой: "Эрик всегда будет частью моей семьи, даже если мы не вместе как супруги".

Публичное появление как символ силы

Последний выход семьи в Sushi Park стал для поклонников знаком надежды: даже в борьбе с неизлечимой болезнью можно найти моменты радости. Для Дейна — это не просто ужин, а символ стойкости и любви, которая держит его на плаву.

Его открытость в отношении диагноза помогает привлечь внимание к проблеме ALS и показывает, что даже в Голливуде есть место искренности, состраданию и человечности.

"Мы делаем все, что можем"

Несмотря на прогрессирование болезни, Эрик Дейн не сдается. Его семья продолжает быть главным источником силы и поддержки.

"Мы делаем все, что можем как семья, чтобы пройти это с достоинством", — сказала Гейгарт.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Актриса сериала "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано удалила импланты и объяснила свое решение.

Коул из сериала, который умер в начале июля в возрасте 56 лет после проблем со здоровьем, оставил после себя состояние, накопленное за три десятилетия работы известным актером.

Кроме того, врач Шеннон Доэрти рассказал о последних днях актрисы перед смертью.