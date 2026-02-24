Померла Ірина Шевчук: заслужена артистка України та РФ (фото)

Зірка фільму "Білий Бім Чорне вухо" померла через рідкісну форму злоякісної пухлини — лімфому головного мозку. Їй було 74 роки.

У вівторок, 24 лютого, пішла з життя Ірина Шевчук — заслужена артистка України та РФ. Вона близько трьох років боролася з важкою хворобою, але одужати так і не змогла. Новину про смерть повідомила донька акторки Олександра Афанасьєва-Шевчук у своїх соціальних мережах.

"Вибач, якщо не все встигла зробити, вибач, якщо не всім змогла допомогти. Я сумую за тобою, мамочко, я дуже сильно тебе люблю", — написала Олександра.

Ірина Шевчук на червоному хіднику (справа) Фото: IMDB

Афанасьєва-Шевчук також подякувала лікарям за надану допомогу і супроводила публікацію архівним знімком матері в молодості.

Дата і місце похорону актриси поки не називаються.

Хто така Ірина Шевчук?

Ірина Шевчук народилася 6 жовтня 1951 року в Мурманську, РФ. У шкільні роки разом з родиною переїхала до Києва. Закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії. З 1972 року працювала на кіностудії імені Довженка, а з 1983 року — на кіностудії імені Горького.

Популярність Шевчук принесла роль Рити Осяніної у фільмі "…А зорі тут тихі" (1972).

Популярність Ірині Шевчук принесла роль Рити Осяніної у фільмі "…А зорі тут тихі" (1972) Фото: IMDB

Серед інших картини "Білий Бім Чорне вухо", "Державний кордон", "Пригоди жовтої валізи", "Чоловічий зигзаг", "Курортний роман", "Там далеко, за річкою" і "Абітурієнтка". Загалом у фільмографії акторки понад 50 робіт.

У фільмографії акторки понад 50 робіт Фото: IMDB

Ірина була одружена з композитором Олександром Афанасьєвим. Він помер у 2020 році.

