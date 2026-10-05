Умер народный артист Украины Олег Шаварский: что о нем известно (фото)

Скончался народный артист Украины, актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Олег Шаварский. Ему было 80 лет.

Об этом сообщили в театре на странице в Facebook. Причина смерти Шаварского пока неизвестна.

Олег Шаварский — что известно об актёре

Как отметили коллеги Шаварского, его творческий путь был неотделим от театра, зрителя и искусства. Он посвятил творчеству большую часть своей жизни.

"Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и в памяти тех, кому посчастливилось знать его и видеть на сцене", — подчеркнули в театре Франко.

С 1989 года Шаварский работал преподавателем актерского мастерства в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Впоследствии его назначили доцентом кафедры актерского искусства и режиссуры драмы. В КНУТКиТ заявили, что многолетняя педагогическая деятельность Олега Никитовича стала важной частью становления и профессионального развития многих украинских актеров.

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В 2020 году Шаварский стал лауреатом премии имени Марьяна Крушельницкого Национального союза театральных деятелей Украины. Среди его известных спектаклей — "Тевье-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревизор", "Назар Стодоля", "За двумя зайцами", "Ричард III".

Олег Шаварский в театре Фото: Facebook

В 1970–1972 годах артист работал в Житомирском музыкально-драматическом театре имени Кочерги.

В 1995 году Шаварский был удостоен почетного звания "Народный артист Украины".

Олег Шаварский в молодости Фото: Facebook Олег Шаварский в театре Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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