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Умерла легендарная народная артистка Украины Галина Яблонская

Галина Яблонская — народная артистка Украины
Галина Яблонская | Фото: Соцсети

В возрасте 98 лет умерла народная артистка Украины Галина Яблонская. Она является легендой Национального академического драматического театра им. Ивана Франко и посвятила себя сцене более 70 лет.

Об этом сообщил заслуженный деятель искусств Украины Василий Неволов в Facebook. Галина Яблонская боролась с тяжелой болезнью.

Неволов вспоминает артистку как светлую, мудрую и талантливую женщину.

"После тяжёлой болезни на 99-м году перестало биться её измученное сердце… Удивительно, как у этой самоотвержённой женщины на всё хватало времени, здоровья, мудрости, таланта и доброты?! Невероятно… Наша благодарность Вам за всё безгранична… И вечная память о Вас! Светлая, как Вы, и вечная, как то наследие, которое Вы нам оставили!" – написал театральный критик.

Актриса Галина Яблонская
Народная артистка Украины Галина Яблонская
Фото: Facebook

Что известно о Галине Яблонской

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в городе Умань. Впервые она вышла на сцену в 6 лет, сыграв эпизодическую роль мальчика.

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В Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко Яблонская пришла работать в 1951 году. До этого она играла в театрах Каменца-Подольского, Могилева-Подольского, Винницы и Днепра.

Интересно, что в театре Франко Яблонская выступала до самого конца. Лишь в последние два года артистка перестала играть в спектаклях.

Кроме того, Яблонская вошла в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый длительный период выступлений на театральной сцене". Самой известной её работой стала главная роль в спектакле "Одинокая леди".

В театре имени Франко Галина Яблонская прославилась благодаря таким ролям, как:

  • Галя в "Назаре Стодоле";
  • Регина в "Перекрестных путях";
  • Настя в "Украденном счастье";
  • Леди Макдуф в "Макбете";
  • Ольга Франко в "Тайне бытия";
  • Олеся Богдановна в спектакле "Одинокая леди".
Галина Яблонская: внешность
Галина Яблонская в последние годы жизни
Фото: Facebook

Галина Яблонская также основала Международную лигу "Матери и сестры — молодежь Украины". В 2007 году по её инициативе был создан Героический театр "Память", где она выступала с сольными программами.

Кроме того, Яблонской присвоили звание заслуженной артистки УССР, а позже — народной артистки УССР.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Также в возрасте 70 лет от тяжелой болезни скончалась актриса "Театра на Подоле" и народная артистка Украины Тамара Плашенко. Актриса ушла из жизни из-за онкологического заболевания.