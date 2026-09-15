Умерла легендарная народная артистка Украины Галина Яблонская

В возрасте 98 лет умерла народная артистка Украины Галина Яблонская. Она является легендой Национального академического драматического театра им. Ивана Франко и посвятила себя сцене более 70 лет.

Об этом сообщил заслуженный деятель искусств Украины Василий Неволов в Facebook. Галина Яблонская боролась с тяжелой болезнью.

Неволов вспоминает артистку как светлую, мудрую и талантливую женщину.

"После тяжёлой болезни на 99-м году перестало биться её измученное сердце… Удивительно, как у этой самоотвержённой женщины на всё хватало времени, здоровья, мудрости, таланта и доброты?! Невероятно… Наша благодарность Вам за всё безгранична… И вечная память о Вас! Светлая, как Вы, и вечная, как то наследие, которое Вы нам оставили!" – написал театральный критик.

Народная артистка Украины Галина Яблонская Фото: Facebook

Что известно о Галине Яблонской

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в городе Умань. Впервые она вышла на сцену в 6 лет, сыграв эпизодическую роль мальчика.

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В Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко Яблонская пришла работать в 1951 году. До этого она играла в театрах Каменца-Подольского, Могилева-Подольского, Винницы и Днепра.

Интересно, что в театре Франко Яблонская выступала до самого конца. Лишь в последние два года артистка перестала играть в спектаклях.

Кроме того, Яблонская вошла в Национальный реестр рекордов Украины за "Самый длительный период выступлений на театральной сцене". Самой известной её работой стала главная роль в спектакле "Одинокая леди".

В театре имени Франко Галина Яблонская прославилась благодаря таким ролям, как:

Галя в "Назаре Стодоле";

Регина в "Перекрестных путях";

Настя в "Украденном счастье";

Леди Макдуф в "Макбете";

Ольга Франко в "Тайне бытия";

Олеся Богдановна в спектакле "Одинокая леди".

Галина Яблонская в последние годы жизни Фото: Facebook

Галина Яблонская также основала Международную лигу "Матери и сестры — молодежь Украины". В 2007 году по её инициативе был создан Героический театр "Память", где она выступала с сольными программами.

Кроме того, Яблонской присвоили звание заслуженной артистки УССР, а позже — народной артистки УССР.

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