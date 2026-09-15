Померла легендарна народна артистка України Галина Яблонська
У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська. Вона є легендою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка і присвятила себе сцені понад 70 років.
Про це повідомив заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов у Facebook. Галина Яблонська боролась із важкою хворобою.
Неволов згадує артистку як світлу, мудру та талановиту жінку.
"Після важкої хвороби на 99-тому році перестало битись її зболіле серце… Дивовижно, як у цієї самовідданої жінки на все вистачало часу, здоров'я, мудрості, таланту і доброти?! Неймовірно… Вдячність Вам за все наша доземна… І велика тривала довга пам'ять! Світла, як Ви, і вічна, як той спадок, який Ви нам залишили!" – написав театрознавець.
Що відомо про Галину Яблонську
Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в місті Умань. Вперше на сцену вона вийшла у 6 років, де зіграла епізодичну роль хлопчика.
До Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Яблонська прийшла працювати у 1951 році. До цього вона грала у театрах Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського, Вінниці та Дніпра.
Цікаво, що у театрі Франка Яблонська виступала до останнього. Лише в останні два роки артистка припинила грати у виставах.
Окрім цього, Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України за "Найтриваліший період виступу на театральній сцені". Найвідомішою її роботою стала головна роль у виставі "Самотня леді".
Також у театрі Франка Галина Яблонська стала відомою завдяки таким ролям як:
- Галя у "Назарі Стодолі";
- Регіна у "Перехресних стежках";
- Настя в "Украденому щасті";
- Леді Макдуф у "Макбеті";
- Ольга Франко у "Таїні буття";
- Олеся Богданівна у "Самотній леді".
Галина Яблонська також заснувала Міжнародну лігу "Матері і сестри – молоді України". У 2007 році за її ініціативою створили Героїчний театр "Пам'ять", де вона виступала із сольними програмами.
Крім цього, Яблонській присвоїли звання заслуженої артистки УРСР, а згодом – народної артистки УРСР.
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