Померла легендарна народна артистка України Галина Яблонська

У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська. Вона є легендою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка і присвятила себе сцені понад 70 років.

Про це повідомив заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов у Facebook. Галина Яблонська боролась із важкою хворобою.

Неволов згадує артистку як світлу, мудру та талановиту жінку.

"Після важкої хвороби на 99-тому році перестало битись її зболіле серце… Дивовижно, як у цієї самовідданої жінки на все вистачало часу, здоров'я, мудрості, таланту і доброти?! Неймовірно… Вдячність Вам за все наша доземна… І велика тривала довга пам'ять! Світла, як Ви, і вічна, як той спадок, який Ви нам залишили!" – написав театрознавець.

Народна артистка України Галина Яблонська Фото: Facebook

Що відомо про Галину Яблонську

Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в місті Умань. Вперше на сцену вона вийшла у 6 років, де зіграла епізодичну роль хлопчика.

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До Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Яблонська прийшла працювати у 1951 році. До цього вона грала у театрах Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського, Вінниці та Дніпра.

Цікаво, що у театрі Франка Яблонська виступала до останнього. Лише в останні два роки артистка припинила грати у виставах.

Окрім цього, Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України за "Найтриваліший період виступу на театральній сцені". Найвідомішою її роботою стала головна роль у виставі "Самотня леді".

Також у театрі Франка Галина Яблонська стала відомою завдяки таким ролям як:

Галя у "Назарі Стодолі";

Регіна у "Перехресних стежках";

Настя в "Украденому щасті";

Леді Макдуф у "Макбеті";

Ольга Франко у "Таїні буття";

Олеся Богданівна у "Самотній леді".

Галина Яблонська в останні роки життя Фото: Facebook

Галина Яблонська також заснувала Міжнародну лігу "Матері і сестри – молоді України". У 2007 році за її ініціативою створили Героїчний театр "Пам'ять", де вона виступала із сольними програмами.

Крім цього, Яблонській присвоїли звання заслуженої артистки УРСР, а згодом – народної артистки УРСР.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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