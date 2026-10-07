Помер відомий український письменник Сергій Батурин

На 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурин. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.

Про смерть письменника повідомили на його сторінці у Facebook. Прощання з Батуриним відбудеться 10 жовтня.

Смерть Сергія Батурина

"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок тривалої виснажливої хвороби 6 жовтня помер український письменник Сергій Батурин", — йдеться у дописі.

Прощання із письменником відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі Байкового кладовища в Києві.

Сергій Батурин Фото: Facebook

Що відомо про Батурина

Справжнє прізвище митця – Онищенко. Він входив до Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. З 2007 по 2012 роки Батурин був відповідальним секретарем Київської організації НСПУ.

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Відомі роботи письменника – публіцистична хроніка "Українські невільники Третього Рейху", "Бурштинові очі", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Шизґара" та інші. Крім цього, Батурин зробив перший переклад українською мовою повного тексту роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр".

За життя митець отримав багато нагород. Серед них – Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка.

У Батурина залишилися дружина та двоє синів.

Письменник Сергій Батурин Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська. Вона є легендою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка і присвятила себе сцені понад 70 років.

Також помер народний артист України, актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олег Шаварський. Йому було 80 років.

Крім того, нещодавно помер американський актор, зірка серіалу "Врятовані дзвінком" Денніс Гаскінс. Його не стало у віці 75 років. Причина смерті поки невідома, однак знаменитість тривалий час боровся з хворобою Паркінсона.