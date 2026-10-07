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Помер відомий український письменник Сергій Батурин

Сергій Батурин
Письменник Сергій Батурин | Фото: Facebook

На 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурин. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.

Про смерть письменника повідомили на його сторінці у Facebook. Прощання з Батуриним відбудеться 10 жовтня.

Смерть Сергія Батурина

"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок тривалої виснажливої хвороби 6 жовтня помер український письменник Сергій Батурин", — йдеться у дописі.

Прощання із письменником відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі Байкового кладовища в Києві.

Помер Сергій Батурин
Сергій Батурин
Фото: Facebook

Що відомо про Батурина

Справжнє прізвище митця – Онищенко. Він входив до Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. З 2007 по 2012 роки Батурин був відповідальним секретарем Київської організації НСПУ.

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Відомі роботи письменника – публіцистична хроніка "Українські невільники Третього Рейху", "Бурштинові очі", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Шизґара" та інші. Крім цього, Батурин зробив перший переклад українською мовою повного тексту роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр".

За життя митець отримав багато нагород. Серед них – Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка.

У Батурина залишилися дружина та двоє синів.

Помер Сергій Батурин
Письменник Сергій Батурин
Фото: Facebook

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