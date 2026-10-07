Умер известный украинский писатель Сергей Батурин

На 67-м году жизни скончался украинский писатель Сергей Батурин. Мужчина долгое время боролся с изнурительной болезнью.

О смерти писателя сообщили на его странице в Facebook. Прощание с Батуриным состоится 10 октября.

Смерть Сергея Батурина

"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате продолжительной изнурительной болезни 6 октября скончался украинский писатель Сергей Батурин", — говорится в сообщении.

Прощание с писателем состоится 10 октября в 13:00 в зале для прощания в административном корпусе Байкового кладбища в Киеве.

Сергей Батурин Фото: Facebook

Что известно о Батурине

Настоящая фамилия писателя — Онищенко. Он был членом Национального союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. С 2007 по 2012 год Батурин занимал должность ответственного секретаря Киевской организации НСПУ.

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Известные произведения писателя — публицистическая хроника "Українські невільники Третього Рейху", "Бурштинові очі", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Шизґара" и другие. Кроме того, Батурин сделал первый перевод на украинский язык полного текста романа Анатолия Кузнецова "Бабин Яр".

При жизни художник получил множество наград. Среди них — Международная литературная премия имени Олеся Ульяненко.

У Батурина остались жена и двое сыновей.

Писатель Сергей Батурин Фото: Facebook

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