Умер звезда сериала "Спасенные звонком": он боролся с болезнью Паркинсона

Скончался американский актёр, звезда сериала "Спасённые звонком" Деннис Хаскинс. Он ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако знаменитость долгое время боролся с болезнью Паркинсона.

Смерть актера подтвердил его агент Джей Шахтер. Друзья и близкие будут помнить Хаскинса как замечательного человека, который по-настоящему любил своих поклонников. Об этом сообщает RadarOnline.com.

Умер Деннис Хаскинс

Хаскинс стал известен благодаря роли в культовом сериале "Спасенные звонком", где он сыграл директора Ричарда Болдинга. После известия о смерти актёра его агент Джей Шахтер заявил, что это стало настоящей трагедией для всех.

"Все любили мистера Белдинга, а те, кто знал Денниса лично, любили его ещё больше. Он был замечательным человеком и искренне любил своих поклонников. Он всегда находил для них время, несмотря ни на что. Он был моим клиентом и близким другом более 20 лет, и я буду очень по нему скучать", — сказал агент.

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Причина смерти Хаскинса пока неизвестна. Однако, судя по имеющейся информации, актер около восьми лет боролся с болезнью Паркинсона. Он не рассказывал об этом публично, поскольку не хотел лишнего внимания.

Умер Деннис Хаскинс Фото: Facebook

Что известно о Деннисе Хаскинсе

Впервые кинозвезда появилась на экранах в роли мистера Болдинга в сериале "Доброе утро, мисс Блисс". Впоследствии сериал переработали и переименовали в "Спасенные звонком".

Позже Хаскинс получил роли в таких фильмах, как "В Филадельфии всегда солнечно" и "Миллион способов потерять голову".

О личной жизни актёра мало что известно. Хаскинс был женат на Саре Дайанн Хойнс, однако впоследствии пара развелась. У них есть сын Дастин.

Деннис Хаскинс Фото: Facebook

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