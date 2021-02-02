От рака легких умер актер сериала "Спасенные звонком" Дастин Даймонд

Актер умер на 44 году жизни.

Диагноз о злокачественной опухоли в легком он получил лишь месяц назад. За это время он успел пройти один курс химиотерапии. Рак легких был на 4 стадии. Об этом сообщает агент актера в Фейсбуке.

"С грустью сообщаем, что Дастин Даймонд скончался 1 февраля 2021 года из-за рака. Всего три недели назад ему оставили этот жестокий диагноз. За это время злокачественная опухоль распространилась по организму. Утешает лишь то, что болезнь была стремительной. Ему не пришлось лежать, изнемогая от боли. За это мы благодарны", — говорится в сообщении.

Дастин Даймонд стал известен благодаря сериалу "Спасенные звонком". Сериал выходил в 1989-2000 годах, в нем Даймонд сыграл Сэмюела "Скитча" Пауверса. После съемок в сериале Даймонд участвовал в различных телешоу. Также он снялся в криминальной комедии 2001 года "Все схвачено", комедии "Дикки Робертс: Звездный ребенок" (2003) и "Американский пирог 7: Книга любви" (2009).

Дастин Даймонд — актер и комик родом из Сан Хосе, Калифорния. Последним сериалом, в котором он сыграл, стал "Твое милое личико отправится в ад" в 2017 году.

Напомним, ранее умер сценарист "Симпоснов" Марк Уилмор от коронавируса.