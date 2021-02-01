Сценарист "Симпсонов" и обладатель премии "Эмми" Марк Уилмор умер от COVID-19

Это уже второй сценарист "Симпсонов", умерший в 2021 году.

Сценарист мультипликационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор скончался на 58-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил в Twitter его брат Ларри Уилмор, который также работал над проектом.

"Мой милый брат Марк Эдвард Уилмор скончался 31 января, борясь с ковидом и другими заболеваниями, которые мучали его долгие годы", – написал он.

По словам Ларри, его брат был "самым добрым, мягким и веселым человеком" среди всех, кого он знал.

Марк Уилмор начал работать над сериалом "Симпсоны" в 2002 году, а в 2008 году получил "Эмми" в номинации "продюсер лучшей анимационной работы" за эпизод "Вечное сияние симпсоновского разума".

Примечательно, что это уже второй сценарист "Симпсонов", который умер в 2021 году. В январе стало известно о смерти одного из продюсеров "Симпсонов" Дэвида Ричардсона. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Незадолго до кончины, Ричардсон завершил работу над последним, пятым сезоном мультсериала "F is for Family" для Netflix. В нем он работал исполнительным продюсером.

У Ричардсона осталась жена Чарлин Истон Ричардсон, двое сыновей близнецов по 12 лет — Арло и Аттикус и сын Уэйт от предыдущего брака. 30 лет назад продюсер перенес раковую болезнь.

Напомним, ранее скончалась звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси. Ей было 73.